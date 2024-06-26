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Страховой Дом ВСК открывает Telegram-канал с контентом для страховых агентов

Страховой Дом ВСК открыл Telegram-канал для агентов в рамках реализации стратегической инициативы «Агент как блогер». Основной целью проекта является помощь агентской сети в налаживании новых коммуникаций с клиентами через социальные сети и мессенджеры. Об этом CNews сообщили представители ВСК.

Подписаться на канал может любой страховой агент, используя ссылку-приглашение. На ресурсе можно брать готовые посты, публиковать в соцсетях и пересылать их клиентам, использовать идеи для создания собственного контента и получать советы по работе с социальными сетями и мессенджерами: как вести свой блог, общаться с аудиторией, формировать контент-план и др.

«Грамотное и яркое позицирование в социальных сетях позволяет агентам активнее наращивать клиентскую базу. Компания готова помочь в этом стремлении, предоставив все возможности для продвижения. Канал «ВСК Блог» создан в помощь активным страховым агентам. Здесь они могут получать качественный контент и актуальную информацию по продвижению собственной страницы в соцсетях», - отметил руководитель Центра маркетинговых коммуникаций и PR Александр Охрименко.

В рамках инициативы «Агент как блогер» планируется также проведение обучающего тренинга «Как продвигать и развивать свой бренд через социальные сети и мессенджеры». Тренинг будут вести тренеры Корпоративного университета, Центра маркетинговых коммуникаций и PR, а также действующие блогеры. Первый набор студентов из числа агентов компании будет проходить в ближайшее время.

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