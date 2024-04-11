Арестованы хакеры, продававшие базу данных крупной российской ИТ-компании
В Сочи был задержан хакер, который похитил базу данных одной из крупнейших ИТ-компаний, а его подельник был задержан в Ростове-на-Дону. Хакеры незаконно скопировали и распространили охраняемую законом информацию, являющуюся коммерческой тайной одной из ведущих российских ИТ-компаний.
Задержаны подозреваемые
Крупную операцию по пресечению деятельности хакеров провели сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерство внутренних дел (МВД) России. В операции также были задействованы коллеги из Москвы, Ростовской области и Краснодарского края, сообщает пресс-служба силового ведомства.
По данным МВД России, группа хакеров получила доступ к данным, составляющим коммерческую тайну одной из крупнейших российских ИТ-компаний. Было похищено порядка 600 тыс. записей о сотрудниках сервисной службы. База данных (БД) была размещена в теневом сегменте интернета или даркнете с целью продажи. Двоих подозреваемых полицейские задержали в Сочи и Ростове-на-Дону. У злоумышленников изъяты носители информации, компьютеры, мобильные телефоны и SIM-карты.
Возбуждены уголовные дела по статьям 272 и 183 УК РФ о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации и незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, были возбуждены следственным управлением по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.
На видеозаписи оба задержанных, признают свою вину. Отвечая на вопросы, звучащие за кадром, они сообщают, что побудило их к совершению преступления, а также каким образом был организован весь процесс кражи и сбыта БД. На 11 апреля 2024 г. фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в соответствии с ролью каждого фигурантам предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Рост ИТ-преступлений
МВД России за 2023 г. зарегистрировало 677 тыс. ИТ-преступлений в стране, что стало рекордным уровнем за всё время, пишут «Известия» со ссылкой на базу ведомства. В 2022 г. МВД зафиксировало 522,1 тыс. таких преступлений — на треть меньше, чем в 2023 г.
Удельный вес дел по таким правонарушениям увеличился с 26,5% до 34,8%. Свыше половины зарегистрированных преступлений с использованием информационных технологий (ИТ) относится к категориям тяжких и особо тяжких. Число преступлений с применением интернета выросло с 381 тыс. до 526,7 тыс. Следом идут преступления, совершенные с использованием средств мобильной связи и пластиковых карт. Кроме того, выросло количество правонарушений с применением компьютерной техники, программных средств и фиктивных электронных платежей.
По данным МВД, зарегистрировали наибольший темп роста преступлений с использованием ИТ в пяти регионах России: Ненецком автономном округе, Калмыкии, Ингушетии, Новгородской и Калининградской областях.
2 апреля 2024 г. президент России Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД сообщил о том, что число преступлений с использованием ИТ выросло в 2023 г. почти на 30%, их совершено порядка 680 тыс., а ущерб превысил 156 млрд руб.
Темная сторона интернета
DarkWeb, DeepWeb и DarkNet - это пространства, которые сосуществуют во вселенной интернета, хотя понять, что каждое из них означает, довольно сложно. Deep Web - это место, где находится интернет-контент, который не индексируется обычными поисковыми системами, такими как Google, либо потому, что он защищен паролем, либо потому, что это динамические веб-страницы, которые генерируют контент индивидуально для каждого пользователя. Там можно найти веб-сайты, БД, аккаунты облачных сервисов (например, Dropbox или Google Drive) и другие ресурсы, доступные широкой публике.
В Deep Web может содержаться легальный контент, например правительственные БД, научные архивы, электронные библиотеки или частные сайты. Темная паутина - это часть интернета в рамках глубокой паутины, которая намеренно скрыта и не индексируется поисковыми системами. В отличие от Deep Web, содержимое Dark Web недоступно через обычные веб-браузеры. Он состоит из нескольких Dark Nets - независимых сетей, в которых пользователи, получающие доступ, обычно используют инструменты анонимности, позволяющие им скрывать свою личность и не оставлять следов своей онлайн-активности. Однако для доступа к Dark Web необходимо использовать специализированное программное обеспечение (ПО), особые конфигурации и обладать определенными техническими знаниями. Эта область интернета широко известна благодаря незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, оружием и различными другими видами преступной деятельности.
Темная паутина - это лишь небольшая часть интернета по сравнению с Глубокой паутиной. Однако из-за отсутствия регулирования важно соблюдать осторожность при его изучении. Наконец, Dark Net - это область интернета, доступ к которой осуществляется с помощью специализированного ПО и протоколов шифрования, гарантирующих анонимность и конфиденциальность пользователей. Dark Net - это совокупность независимых частных сетей, которые не индексируются поисковыми системами и не могут быть доступны через обычные веб-браузеры.
На апрель 2024 г. ни одна из этих областей не гарантирует безопасность информации в интернете. Поэтому важно знать, какие риски существуют за нарушение УК РФ.