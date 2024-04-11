Арестованы хакеры, продававшие базу данных крупной российской ИТ-компании

В Сочи был задержан хакер, который похитил базу данных одной из крупнейших ИТ-компаний, а его подельник был задержан в Ростове-на-Дону. Хакеры незаконно скопировали и распространили охраняемую законом информацию, являющуюся коммерческой тайной одной из ведущих российских ИТ-компаний.

Задержаны подозреваемые

Крупную операцию по пресечению деятельности хакеров провели сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерство внутренних дел (МВД) России. В операции также были задействованы коллеги из Москвы, Ростовской области и Краснодарского края, сообщает пресс-служба силового ведомства.

По данным МВД России, группа хакеров получила доступ к данным, составляющим коммерческую тайну одной из крупнейших российских ИТ-компаний. Было похищено порядка 600 тыс. записей о сотрудниках сервисной службы. База данных (БД) была размещена в теневом сегменте интернета или даркнете с целью продажи. Двоих подозреваемых полицейские задержали в Сочи и Ростове-на-Дону. У злоумышленников изъяты носители информации, компьютеры, мобильные телефоны и SIM-карты.

Возбуждены уголовные дела по статьям 272 и 183 УК РФ о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации и незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, были возбуждены следственным управлением по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

Unsplash Задержана группа хакеров, пытавшаяся продать в интернете базу данных крупной ИТ-компании в Москве

На видеозаписи оба задержанных, признают свою вину. Отвечая на вопросы, звучащие за кадром, они сообщают, что побудило их к совершению преступления, а также каким образом был организован весь процесс кражи и сбыта БД. На 11 апреля 2024 г. фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в соответствии с ролью каждого фигурантам предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Рост ИТ-преступлений

МВД России за 2023 г. зарегистрировало 677 тыс. ИТ-преступлений в стране, что стало рекордным уровнем за всё время, пишут «Известия» со ссылкой на базу ведомства. В 2022 г. МВД зафиксировало 522,1 тыс. таких преступлений — на треть меньше, чем в 2023 г.

Удельный вес дел по таким правонарушениям увеличился с 26,5% до 34,8%. Свыше половины зарегистрированных преступлений с использованием информационных технологий (ИТ) относится к категориям тяжких и особо тяжких. Число преступлений с применением интернета выросло с 381 тыс. до 526,7 тыс. Следом идут преступления, совершенные с использованием средств мобильной связи и пластиковых карт. Кроме того, выросло количество правонарушений с применением компьютерной техники, программных средств и фиктивных электронных платежей.

По данным МВД, зарегистрировали наибольший темп роста преступлений с использованием ИТ в пяти регионах России: Ненецком автономном округе, Калмыкии, Ингушетии, Новгородской и Калининградской областях.

2 апреля 2024 г. президент России Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД сообщил о том, что число преступлений с использованием ИТ выросло в 2023 г. почти на 30%, их совершено порядка 680 тыс., а ущерб превысил 156 млрд руб.

Темная сторона интернета

DarkWeb, DeepWeb и DarkNet - это пространства, которые сосуществуют во вселенной интернета, хотя понять, что каждое из них означает, довольно сложно. Deep Web - это место, где находится интернет-контент, который не индексируется обычными поисковыми системами, такими как Google, либо потому, что он защищен паролем, либо потому, что это динамические веб-страницы, которые генерируют контент индивидуально для каждого пользователя. Там можно найти веб-сайты, БД, аккаунты облачных сервисов (например, Dropbox или Google Drive) и другие ресурсы, доступные широкой публике.

В Deep Web может содержаться легальный контент, например правительственные БД, научные архивы, электронные библиотеки или частные сайты. Темная паутина - это часть интернета в рамках глубокой паутины, которая намеренно скрыта и не индексируется поисковыми системами. В отличие от Deep Web, содержимое Dark Web недоступно через обычные веб-браузеры. Он состоит из нескольких Dark Nets - независимых сетей, в которых пользователи, получающие доступ, обычно используют инструменты анонимности, позволяющие им скрывать свою личность и не оставлять следов своей онлайн-активности. Однако для доступа к Dark Web необходимо использовать специализированное программное обеспечение (ПО), особые конфигурации и обладать определенными техническими знаниями. Эта область интернета широко известна благодаря незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, оружием и различными другими видами преступной деятельности.

Темная паутина - это лишь небольшая часть интернета по сравнению с Глубокой паутиной. Однако из-за отсутствия регулирования важно соблюдать осторожность при его изучении. Наконец, Dark Net - это область интернета, доступ к которой осуществляется с помощью специализированного ПО и протоколов шифрования, гарантирующих анонимность и конфиденциальность пользователей. Dark Net - это совокупность независимых частных сетей, которые не индексируются поисковыми системами и не могут быть доступны через обычные веб-браузеры.

На апрель 2024 г. ни одна из этих областей не гарантирует безопасность информации в интернете. Поэтому важно знать, какие риски существуют за нарушение УК РФ.