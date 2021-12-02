Logitech объявляет акцию на конференц-камеру MeetUp

Компания Logitech объявляет о старте акции, в рамках которой, стоимость конференц-камеры MeetUp составит от 75000 рублей. Предложение доступно до 31 декабря 2021.

Компания Logitech предлагает ряд решений для видеоконференцсвязи, которые стали особенно востребованы в современных реалиях бизнес-коммуникаций. Универсальная конференц-камера MeetUp со сверхшироким углом обзора подойдет для оборудования небольших помещений. До 31 декабря 2021 года на MeetUp действует специальное предложение от Logitech, стоимость конференц-камеры составит от 75 000 рублей. Подробнее об условиях акции можно узнать, оставив заявку на сайте.

Несмотря на компактный размер, камера MeetUp обладает множеством полезных функций.

Конструкция «все в одном»

В центре Logitech MeetUp камера с качественной оптикой и возможностью съёмки видео в разрешении до 4К с частотой до 30 кадров в секунду. Поддерживается также 5-кратное цифровое масштабирование в формате HD. Также камера оснащена приводами, которые поворачивают объектив, что обеспечивает совокупные углы обзора в 163 и 110 градусов по горизонтали и вертикали соответственно.

За качественный звук в Logitech MeetUp отвечает широкодиапазонный динамик с уровнем громкости до 95 дБ, который выполнен в корпусе с запатентованной технологией подавления вибраций, что обеспечивает чистое звучание.

Массив встроенных микрофонов из трёх элементов формируют направленный сигнал и способны улавливать голос на расстоянии до 4 метров. Поддерживается и подключение внешних микрофонов.

Простая настройка

Для подключения камеры MeetUp к компьютеру или ноутбуку используется USB-кабель. Благодаря применению технологии Plug-and-Play можно быстро установить устройство и сразу перейти к проведению видеоконференции. MeetUp уже готова к работе с любыми приложениями для видеосвязи, включая популярные Zoom и Microsoft Teams. Поддерживается и подключение к мобильным устройствам по Bluetooth.

MeetUp можно использовать в паре с контроллером Logitech Tap, который обеспечивает удобное управление ВКС системой и самой видеоконференцией. Logitech Tap занимает минимум места и позволяет в процессе видеоконференции не обращаться к ПК (не входит в комплект поставки, приобретается отдельно).

Комфортное общение

Обеспечение параллельного воспроизведения видео и аудио является всего лишь первым шагом на пути к естественному общению во время проведения видеоконференции. Благодаря продуманным ИИ-технологиям Logitech RightSense™ проводить видеоконференции в автоматическом режиме стало намного проще. Технология RightSound оптимизирует звучание голоса докладчика и делает речь более разборчивой. RightSight автоматически перемещает объектив и настраивает масштабирование таким образом, чтобы все участники мероприятия попали в кадр, а благодаря RightLight каждый присутствующий на собрании будет прекрасно выглядеть независимо от освещения.

Удобство крепления

MeetUp является компактным устройством — его ширина составляет 400 мм. Систему можно разместить где угодно: установить на столе, закрепить над или под монитором или большой настенной панелью к точкам крепления VESA, прикрепить к стене. Это позволяет экономить пространство, а также скрыть провода.

Простое управление

Используя единую платформу Logitech Sync, можно наблюдать за устройствами MeetUp в переговорных комнатах и управлять их работой, а также получать необходимую информацию об использовании помещений.

Logitech MeetUp предлагает высокое качество изображения, качественный звук, простоту в установке и эксплуатации, а также предоставляет комфорт использования за счёт множества интеллектуальных технологий.

Подробнее узнать об условиях акции можно связавшись с отделом продаж Logitech на сайте.