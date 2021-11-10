ВКС-система Logitech Rally Bar Mini доступна к заказу в России

Компания Logitech представляет на российском рынке ВКС-систему для небольших помещений Logitech Rally Bar Mini. Новинка совместима с любыми программными видеоклиентами и поддерживает самые распространенные на сегодняшний день сервисы видеосвязи, такие как Microsoft Teams и Zoom, может работать как в связке с ПК или Mac через USB, так и в режиме аппаратного комплекса (самостоятельно).

Использование ВКС-системы «все в одном» значительно упрощает настройку оборудования для видеоконференций и управление им, что облегчит проведение совещаний в современных гибридных и быстро меняющихся рабочих пространствах.

Широкие возможности установки ВКС-системы позволяют удобно «вписать» ее в любой интерьер. Новинка поддерживает настенное размещение, ее можно просто поставить на стол, или же закрепить под или над экраном. А органайзер для кабелей дает возможность аккуратно уложить все провода и обеспечивает их надежную фиксацию. Rally Bar Mini поддерживает работу как в режиме USB, так и в режиме аппаратного комплекса. Первый позволяет подключить систему к любому ПК или Mac посредствам USB. Второй – режим аппаратного комплекса. Он позволяет использовать приложения для видеоконференций Zoom, Microsoft Teams и ряд других прямо на устройстве без необходимости подключения компьютера или ноутбука. В сочетании с панелью управления TAP совещание можно начать в одно касание, без дополнительной настройки перед очередным использованием.

Logitech Rally Bar Mini

Новинка оборудована высококачественной оптикой, которая способна обеспечить четкое изображение при разрешениях до 4К. Наличие привода позволяет производить панорамирование и изменение угла съемки по технологии RightSight. А поддержка интеллектуальных технологий и наличие «умного» видоискателя дает возможность автоматически распознавать людей и фиксировать на них фокус, тем самым, следя за ходом собрания или конференции.

Управление системой, а также анализ данных по использованию помещения можно отслеживать благодаря программному обеспечению Logitech Sync. Это единая платформа для управления, наблюдения и получения данных со всех подключенных к ней устройств.

Rally Bar Mini оборудован усовершенствованной аудиосистемой. Для автоматического регулирования уровня звука при воспроизведении громкой и тихой речи, а также подавления фоновых шумов используется технология RightSound. Высокоточные микрофоны способны формировать направленный сигнал и полностью фокусироваться на говорящем, подавляя шумы и другие звуки. А полнодуплексный режим обеспечивает качественный звук при одновременном захвате и воспроизведении голоса.

Штатный микрофон принимает сигнал на дистанции до 4,6 м. При необходимости возможна установка до двух дополнительных микрофонов Rally.

Основные достоинства:

Оптика с разрешением до 4K обеспечивает превосходное качество картинки.

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Благодаря плавному моторизованному панорамированию и наклону устройства достигается эффект личной встречи.

Система оснащена динамиками с ультранизким уровнем искажений, обеспечивающими кристально чистый звук, который заполняет всю комнату.

Технология RightSound обеспечивает чистый звук без фоновых шумов, а также автоматически регулирует уровень громкости и фокусируется на выступающем, игнорируя другие звуки и голоса.

Полнодуплексный режим обеспечивает качественный звук при одновременном захвате и воспроизведении голоса.

Система Rally Bar Mini оснащена системой организации кабелей и предлагает гибкие варианты монтажа, обеспечивая легкую и надежную установку, для которой не нужно много пространства

Logitech Rally Bar Mini уже доступна для заказа в России.