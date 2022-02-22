Logitech Zone Wired Earbuds — новая гарнитура для видеоконференцсвязи уже доступна в России

Logitech начинает продажи проводной гарнитуры Zone Wired Earbuds на российском рынке. Новинка предназначена для комфортной работы в офисе или дома. Logitech Zone Wired Earbuds выполнена в компактном форм-факторе, с внутриканальными наушниками и встроенной системой всенаправленных микрофонов с шумоподавлением. При этом, гарнитура поддерживает все популярные платформы для видеоконференцсвязи и её можно подключить к ПК, смартфону или планшету, используя один из трёх доступных интерфейсов.

Zone Wired Earbuds предназначена для пользователей, которые предпочитают полноразмерным гарнитурам с держателями более удобные внутриканальные наушники, но не хотят лишаться привычного высокого качества звука во время рабочих звонков и видеоконференций. Минимальный вес (33 г) и 4 набора насадок различного размера (XS, S, M, L) обеспечивают удобную посадку в ухе, а длину кабеля можно дополнительно регулировать при помощи зажима.

Zone Wired Earbuds отличается современным и стильным дизайном. В продажу новинка поступит в двух версиях, графитового и светло-розового цветов, с металлическими накладками с узором из концентрических кругов на каждом наушнике. Чтобы кабели, ведущие к наушникам, не путались, в корпусах установлены миниатюрные магниты, которые скрепляют их между собой во время хранения. Также в комплекте поставки есть неопреновый чехол, оборудованный эластичной стяжкой для кабеля.

Гарнитура Logitech Zone Wired Earbuds

В левом наушнике гарнитуры установлено два всенаправленных MEMS-микрофона, которые устраняют необходимость во внешнем держателе и обеспечивают отличное качество связи благодаря сертифицированной технологии шумоподавления. Это будет особенно полезно во время звонков из открытых рабочих пространств или шумных общественных мест. Конструкция наушников с диффузором и неодимовыми магнитами помогает добиться практически студийного качества звука, которым можно наслаждаться не только во время работы, но и при прослушивании музыки. Специально для этого в эквалайзере гарнитуры предусмотрен музыкальный режим. При этом, источником звука может выступать как ПК или ноутбук, так и мобильные устройства. Zone Wired Earbuds не требуют установки дополнительного ПО или драйверов и мгновенно готовы к работе с любым устройством благодаря наличию сразу трёх разъёмов: классического 3,5-мм, USB-C и USB-A.

Для комфортного управления связью и звуком гарнитура оборудована миниатюрным встроенным в кабель пультом со светодиодной индикацией. С его помощью можно регулировать громкость, принимать и отклонять вызовы, а также управлять воспроизведением музыки. Также Zone Wired Earbuds совместима с фирменным ПО Logitech, Logi Tune и Logitech Sync. Первая программа позволяет настраивать эквалайзер устройства и управлять уровнями громкости прямо с ПК, а вторая предназначена для системных администраторов и упрощает групповой мониторинг и обновление встроенного ПО.

Zone Wired Earbuds сертифицирована и соответствует всем требованиям большинства популярных платформ для видеоконференцсвязи и совместной работы, включая Microsoft® Teams, Google Meet™, Google Voice™ и Zoom®.