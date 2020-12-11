Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

Logitech Swytch: любые совещания в помещениях любого типа

Техника

Компания Logitech представляет Logitech Swytch, новый продукт, позволяющий подключать ноутбук пользователя к любым решениям видеоконференцсвязи. При помощи всего одного разъема USB можно переключить управление камерой, аудиотехникой и монитором или ТВ в помещении для совещаний на свой ноутбук, даже если по умолчанию в переговорной комнате используется решение компании для проведения конференций только в Microsoft Teams или только в Zoom. С Logitech Swytch присоединиться к видеоконференции или провести ее самостоятельно стало намного проще независимо от используемой платформы.

Swytch — это компактное устройство всего с одним кабелем, которое позволяет использовать ваш ноутбук для подключения к видеозвонкам на любой платформе для видеоконференций, вебинаров или потокового вещания. Со Swytch подключение к ним проходит максимально быстро, особенно, если вы перешли на современные платформы, например, Zoom или Teams, с платформ предыдущих поколений. Чтобы получить высокое качество видео- и аудиосвязи в любой внешней службе для видеоконференций и любой комнате для совещаний, вам достаточно просто подключить Swytch к ноутбуку при помощи разъема USB. А после окончания совещания вы сможете так же легко отключить устройство, чтобы подготовиться к новой встрече с коллегами.

swytchconnector.jpg

Logitech Swytch

Swytch поддерживает целый ряд функций, которые помогут сделать видеоконференции максимально комфортными:

«Приносите свое собственное совещание» (BYOM) в любое помещение: Используйте Swytch в комнате для совещаний с системой Microsoft Teams или Zoom, чтобы подключить ноутбук к монитору/ТВ, камере и динамикам, и начинайте видеоконференцию на любой удобной вам платформе.

Один кабель, одно подключение: В Swytch кабели HDMI и USB объединены в один, чтобы обеспечить проецирование изображения с экрана ноутбука на монитор или ТВ в помещении для совещаний. При этом сохраняется максимальное качество звука и разрешение изображения до 4K.

Универсальность: Swytch совместим с ноутбуками с портами USB 3.0 и выше видов Type A и Type C, а также с системами на базе платформы Windows® 10, MacBook® и Chromebook.

Зарядка ноутбука: Никаких прерванных совещаний из-за разрядившегося ноутбука. При подключении через USB-C Swytch обеспечивает зарядку мощностью до 60 Вт. И для этого не нужны внешние донглы, разветвители или адаптеры HDMI.

Управление устройствами: Совместимость с бесплатным ПО Logitech Sync упрощает для ИТ-специалистов управление и отслеживание состояния Swytch. При этом ПО совместимо с другими решениями Logitech для видеоконференций, включая MeetUp, Rally и Tap.

Простота установки: Swytch оборудован удобным магнитным креплением, которое поможет не испортить аккуратный вид комнаты для совещаний «лишними» кабелями и приспособлениями.

Logitech Swytch уже доступен к заказу в России в декабре 2020 г. у официальных дистрибуторов.

Другие материалы рубрики

ДИТ Москвы закупает серверы Huawei на 1,3 миллиарда

Microsoft усмирит зверский аппетит Edge. Готовятся радикальные изменения по экономии оперативной памяти

Власти остановили часть операций Qiwi

Три десятка «дыр» в открытых ПО-стеках сделали беззащитными миллионы устройств интернета вещей

Власти хотят отдать под 5G старые частоты, чтобы не отбирать у силовиков «правильный» диапазон

По стопам «Яндекса»: Национальный чешский поисковик пошел войной на Google и требует с него миллиарды

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Выбираем подарки на Новый год: лучшие смарт-часы

Лучшие смартфоны до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Техноблог

Как работают умные шторы и жалюзи

Самые безопасные обогреватели для дома: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Гаджеты с самовосстанавливающимся покрытием станут прочнее

Найден способ получить кислород на Марсе

Улыбнитесь и помашите: за нами могут наблюдать из других звездных систем

Археологи узнали, что побудило человека отказаться от старых инструментов
Показать еще
Как обеспечить безопасность сетей 5G Как обеспечить безопасность сетей 5G Пути сотрудников внутри компании должны быть максимально оцифрованы Пути сотрудников внутри компании должны быть максимально оцифрованы