Logitech Swytch: любые совещания в помещениях любого типа

Компания Logitech представляет Logitech Swytch, новый продукт, позволяющий подключать ноутбук пользователя к любым решениям видеоконференцсвязи. При помощи всего одного разъема USB можно переключить управление камерой, аудиотехникой и монитором или ТВ в помещении для совещаний на свой ноутбук, даже если по умолчанию в переговорной комнате используется решение компании для проведения конференций только в Microsoft Teams или только в Zoom. С Logitech Swytch присоединиться к видеоконференции или провести ее самостоятельно стало намного проще независимо от используемой платформы.

Swytch — это компактное устройство всего с одним кабелем, которое позволяет использовать ваш ноутбук для подключения к видеозвонкам на любой платформе для видеоконференций, вебинаров или потокового вещания. Со Swytch подключение к ним проходит максимально быстро, особенно, если вы перешли на современные платформы, например, Zoom или Teams, с платформ предыдущих поколений. Чтобы получить высокое качество видео- и аудиосвязи в любой внешней службе для видеоконференций и любой комнате для совещаний, вам достаточно просто подключить Swytch к ноутбуку при помощи разъема USB. А после окончания совещания вы сможете так же легко отключить устройство, чтобы подготовиться к новой встрече с коллегами.

Logitech Swytch

Swytch поддерживает целый ряд функций, которые помогут сделать видеоконференции максимально комфортными:

«Приносите свое собственное совещание» (BYOM) в любое помещение: Используйте Swytch в комнате для совещаний с системой Microsoft Teams или Zoom, чтобы подключить ноутбук к монитору/ТВ, камере и динамикам, и начинайте видеоконференцию на любой удобной вам платформе.

Один кабель, одно подключение: В Swytch кабели HDMI и USB объединены в один, чтобы обеспечить проецирование изображения с экрана ноутбука на монитор или ТВ в помещении для совещаний. При этом сохраняется максимальное качество звука и разрешение изображения до 4K.

Универсальность: Swytch совместим с ноутбуками с портами USB 3.0 и выше видов Type A и Type C, а также с системами на базе платформы Windows® 10, MacBook® и Chromebook.

Зарядка ноутбука: Никаких прерванных совещаний из-за разрядившегося ноутбука. При подключении через USB-C Swytch обеспечивает зарядку мощностью до 60 Вт. И для этого не нужны внешние донглы, разветвители или адаптеры HDMI.

Управление устройствами: Совместимость с бесплатным ПО Logitech Sync упрощает для ИТ-специалистов управление и отслеживание состояния Swytch. При этом ПО совместимо с другими решениями Logitech для видеоконференций, включая MeetUp, Rally и Tap.

Простота установки: Swytch оборудован удобным магнитным креплением, которое поможет не испортить аккуратный вид комнаты для совещаний «лишними» кабелями и приспособлениями.

Logitech Swytch уже доступен к заказу в России в декабре 2020 г. у официальных дистрибуторов.