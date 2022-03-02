Разделы

Техника
|

Logitech объявляет акцию на конференц-камеры MeetUp и Group

До 31 марта действует акционная цена на конференц-камеры Logitech MeetUp и Logitech Group от 79000 рублей.

Решения для видеоконференцсвязи – неотъемлемая часть современных бизнес-коммуникаций. Компания Logitech предлагает 2 популярные модели конференц-камер по привлекательной цене:

  • Универсальная конференц-камера MeetUp со сверхшироким углом обзора подойдет для оборудования небольших помещений. Камера обладает высоким качество изображения и звука, простотой в установке и эксплуатации, а также предоставляет комфорт использования за счёт множества интеллектуальных технологий;
  • Система видеоконференцсвязи для средних и больших помещений Logitech Group обеспечивает качественное изображение в формате HD и кристально чистое звучание, превращая любое помещение в удобный конференц-зал. Благодаря таким передовым функциямм, как эхоподавление, понижение шума и интуитивно понятные элементы управления, подключиться к видеоконференции не составит труда.

До 31 марта 2022 года на MeetUp и Group действует специальное предложение от Logitech, стоимость конференц-камер составит от 79000 рублей.

Также скидки предоставляются на:

  • дополнительные микрофоны к Group (989-000171);
  • Logitech ConferenceCam Rally (960-001227);
  • Logitech ConferenceCam PTZ Pro II (960-001186);
  • Logitech Webcam 920e (960-001360);
  • Logitech Webcam 925e (960-001076);
  • Logitech ConfCam BCC950 (960-000867);
  • Logitech ConfCam Connect (960-001034).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Путин освободил программистов от армии и обнулил налоги для ИТ-компаний

Хакеры потребовали от Nvidia открыть код драйверов видеокарт под угрозой слива тайн компании

Умер создатель технологии, без которой не было бы локальных сетей

Украина требует отключить Россию от интернета

Nokia заставили отказаться от поставок в Россию

РАН заказала нейросеть для анализа фото яиц. Персональные данные разработчика оказались в публичном доступе

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие зарядные устройства для смартфонов и других гаджетов: выбор ZOOM

Лучшие кнопочные телефоны: хиты продаж

7 самых страшных мифов об интернете и компьютерах: где правда?

Показать еще

Наука

Электричество из пустоты: физики воссоздали в лаборатории эффект Швингера

Галактическая археология: новый каталог звезд раскрывает химическую историю Млечного Пути

Зуб возрастом 54 000 лет сдвигает дату расселения Homo sapiens в Европе
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022