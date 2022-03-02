Logitech объявляет акцию на конференц-камеры MeetUp и Group
До 31 марта действует акционная цена на конференц-камеры Logitech MeetUp и Logitech Group от 79000 рублей.
Решения для видеоконференцсвязи – неотъемлемая часть современных бизнес-коммуникаций. Компания Logitech предлагает 2 популярные модели конференц-камер по привлекательной цене:
- Универсальная конференц-камера MeetUp со сверхшироким углом обзора подойдет для оборудования небольших помещений. Камера обладает высоким качество изображения и звука, простотой в установке и эксплуатации, а также предоставляет комфорт использования за счёт множества интеллектуальных технологий;
- Система видеоконференцсвязи для средних и больших помещений Logitech Group обеспечивает качественное изображение в формате HD и кристально чистое звучание, превращая любое помещение в удобный конференц-зал. Благодаря таким передовым функциямм, как эхоподавление, понижение шума и интуитивно понятные элементы управления, подключиться к видеоконференции не составит труда.
До 31 марта 2022 года на MeetUp и Group действует специальное предложение от Logitech, стоимость конференц-камер составит от 79000 рублей.
Также скидки предоставляются на:
- дополнительные микрофоны к Group (989-000171);
- Logitech ConferenceCam Rally (960-001227);
- Logitech ConferenceCam PTZ Pro II (960-001186);
- Logitech Webcam 920e (960-001360);
- Logitech Webcam 925e (960-001076);
- Logitech ConfCam BCC950 (960-000867);
- Logitech ConfCam Connect (960-001034).