Logitech объявляет акцию на конференц-камеры MeetUp и Group

До 31 марта действует акционная цена на конференц-камеры Logitech MeetUp и Logitech Group от 79000 рублей.

Решения для видеоконференцсвязи – неотъемлемая часть современных бизнес-коммуникаций. Компания Logitech предлагает 2 популярные модели конференц-камер по привлекательной цене:

Универсальная конференц-камера MeetUp со сверхшироким углом обзора подойдет для оборудования небольших помещений. Камера обладает высоким качество изображения и звука, простотой в установке и эксплуатации, а также предоставляет комфорт использования за счёт множества интеллектуальных технологий;

Система видеоконференцсвязи для средних и больших помещений Logitech Group обеспечивает качественное изображение в формате HD и кристально чистое звучание, превращая любое помещение в удобный конференц-зал. Благодаря таким передовым функциямм, как эхоподавление, понижение шума и интуитивно понятные элементы управления, подключиться к видеоконференции не составит труда.

До 31 марта 2022 года на MeetUp и Group действует специальное предложение от Logitech, стоимость конференц-камер составит от 79000 рублей.

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