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Microsoft признана лидером квадранта Gartner в области решений для хранения информации

Софт

Исследовательская компания Gartner признала Microsoft лидером магического квадранта 2020 в области хранения данных крупных предприятий (Enterprise Information Archiving [EIA]).

За последние годы Microsoft существенно увеличила инвестиции в создание решений по управлению рисками и инструментов для соблюдения нормативных требований, а также для архивирования и управления информацией как в рамках экосистемы Microsoft 365, так и за ее пределами. Все эти инструменты помогают организациям функционировать в условиях постоянно растущего объема данных и меняющихся требований регуляторов, касающихся управления этой информацией.

Согласно утверждению Gartner, продукты лидеров квадранта являются самыми многофункциональными и масштабируемыми. Кроме того, компании–лидеры имеют стабильные финансовые показатели и устойчивое положение на рынке. Это компании с четко сформулированными планами по производству широкого ассортимента простых в использовании и легко масштабируемых продуктов. Кроме того, вендоры, участвовавшие в исследовании, производят собственные инструменты для миграции, чтобы помочь своим клиентам быстрее перейти на новые платформы для хранения данных, не полагаясь на участие третьих сторон.

В 2018 и 2019 гг. Gartner также признавала Microsoft лидером в области EIA-решений.



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