Accenture – лидер квадранта Gartner 2020 среди провайдеров облачных услуг

Gartner опубликовала рейтинг ведущих компаний, оказывающих услуги в публичной облачной инфраструктуре. Accenture признана лидером 2020 года.

Для исследования «Magic Quadrant for Public Cloud Infrastructure Professional and Managed Services» эксперты Gartner проанализировали деятельность 20 компаний, предоставляющих услуги по внедрению и управлению ресурсами облачной инфраструктуры и платформами по всему миру.

Аналитики разделили их на четыре группы: лидеры, визионеры, претенденты (бросающие вызов/соревнователи) и нишевые игроки. Специалисты оценивали техническую оснащенность компаний, их опыт и видение рынка.

По данным Gartner, к 2025 г. более 80% новых проектов в области управляемых услуг и отраслевых приложений в публичных облаках потребуют от поставщика возможностей работы как с гибридными облаками, так и с мультиоблачными системами. В 2020 г. доля таких проектов составила 50%.