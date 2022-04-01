Qlik вошла в число лидеров магического квадранта Gartner

Qlik вошла в число лидеров магического квадранта Gartner в области аналитики и BI-платформ 2022 Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms. Компания Qlik удерживает позиции в секторе лидеров магического квадранта исследовательской компании Gartner уже двенадцатый год подряд.

«Qlik поставляет клиентам решения, позволяющие компаниям в полной мере реализовать подход Active Intelligence, когда технологии и процессы запускают действия на основе проверенных данных в режиме реального времени», — сказал Майк Капоне, генеральный директор Qlik. — Наша облачная аналитическая платформа, в очередной раз получившая высокую оценку экспертов Gartner, дает нашим клиентам твердую уверенность в том, что они могут раскрыть весь потенциал своих данных с помощью Qlik».

Qlik предлагает комплексную мультиоблачную платформу, созданную для Active Intelligence. Платформа управляет всеми этапами конвейера аналитических данных организации для оперативного принятия решений и запуска бизнес-процессов на основе данных. Возможности Qlik Active Intelligence Platform были значительно усовершенствованы в 2021 г. за счет ряда нововведений: был запущен Qlik Forts , новый гибридный облачный сервис на базе Qlik Cloud который расширил возможности облачной аналитики Qlik везде, где бы ни хранились данные. Независимо от того, расположены ли данные локально, в частном или общедоступном облаке, Qlik Forts устраняет необходимость перемещать разрозненные локальные данные для облачной аналитики. Это снижает затраты, повышает производительность облачных сервисов и отвечает всем требованиям в области управления, политики и законодательства; внедрено Qlik Application Automation, no-code решение, разработаное для управления действиями на основе контекстно-зависимой аналитической информации благодаря оптимизации рабочих процессов между приложениями SaaS и Qlik Cloud. Благодаря Qlik Application Automation автоматизированные рабочие процессы могут запускать оповещения или последующие процессы, значительно сокращая время обработки данных; запущено решение Hybrid Data Delivery, первое в запланированной серии Qlik Cloud Data Services. Гибридная доставка данных автоматизирует непрерывную репликацию данных в режиме реального времени из локальных источников данных в Qlik Cloud, обеспечивая постоянную доступность актуальных и своевременных данных для использования Qlik Analytics; расширена дорожная карта Qlik SaaS за счет двух стратегических приобретений: Big Squid (сейчас – Qlik AutoML) и NodeGraph (сейчас – Qlik Lineage Connectors). Qlik AutoML обеспечивает дополнительные возможности расширенной аналитики: анализ ключевых факторов влияния, прогнозную аналитику и планирование в формате «что, если» с помощью развертываемых через API моделей искусственного интеллекта для прогнозирования в системе Qlik. Возможности Qlik Lineage Connectors расширяют возможности Qlik по предоставлению «фабрики данных», которая необходима клиентам для полного понимания данных, проходящих через конвейеры аналитики данных. Это способствует реализации концепции «объяснимого BI», которая подразумевает прозрачность в работе с данными и доверие к данным как к источнику принятия решений.