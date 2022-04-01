Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Qlik AutoML Big Squid

Qlik AutoML - Big Squid

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


01.04.2022 Qlik вошла в число лидеров магического квадранта Gartner 2

Публикаций - 2, упоминаний - 4

Qlik AutoML и организации, системы, технологии, персоны:

Salesforce 498 1
Salesforce - Tableau Software 123 1
Qlik - QlikTech 173 1
Philips 2099 1
БАРС Груп - Analytic Workspace - AW BI - ОСТ 27 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
SAP SE 5601 1
Microsoft Corporation 25775 1
Oracle Corporation 7074 1
SAS Institute 1082 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1416 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 1
Data Fabric - DataFabric - Фабрика данных - Единое решение (концептуальная архитектура) управления хранением информации в системах разных производителей 94 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 240 1
Qlik Qlikview 120 1
Qlik Application Automation 3 1
Qlik Cloud 2 1
NCSoft Lineage 103 1
PIX Robotics - PIX BI - PIX Self-service 76 1
Google Cloud Platform - GCP 383 1
Capone Mike - Майк Капоне 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Швеция - Королевство 3782 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 19 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще