Росстат заплатит полмиллиарда за обслуживание своих импортозамещенных систем

Росстат выводит на аутсорс сопровождение своей информационно-вычислительной системы (ИВС) на 2026–2028 годы, охватывающее 91 площадку по всей стране — от центрального аппарата в Москве до новых регионов.

Как выяснил CNews, Росстат передаст на аутсорс свои системы сопровождения информационно-вычислительной системы (ИВС) на 2026–2028 годы. На процедуру выделено 473,9 млн руб.

Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок. Соответствующее техническое задание было опубликовано на электронной торговой площадке 18 мая 2026 г. Заявки от подрядчиков принимают до 15 июня.

В основном на аутсорс передается сопровождение преимущественно отечественных решений. Среди них — операционные системы Astra Linux Special Edition (уровень защищенности «Усиленный», Воронеж) и «Ред ОС» (релиз Муром), система виртуализации «Брест», а также платформа виртуализации zVirt.

В сфере информационной безопасности заявлены средства криптографической защиты «КриптоПро CSP», программно-аппаратные комплексы ViPNet Coordinator и ViPNet IDS (ИнфоТекс), межсетевые экраны UserGate, шлюз безопасности интернет-ресурсов Solar webProxy, средство анализа защищенности «Сканер-ВС» (НПО «Эшелон»), система защиты от НСД Secret Net Studio и ПАК «Соболь» (Код безопасности), а также средство контроля защищенности «RedCheck» (АЛТЭКС-СОФТ).

Единая служба каталога и базовых сетевых сервисов построена на Microsoft Active Directory, но при этом для коммуникаций сотрудников используется российский сервис «Среда» (АРМ ГС), а IP-телефония реализована на отечественном «Российском телефонном узле» (РТУ). Криптосерверы и сервисы электронной подписи работают на базе Jinn-Server (Код безопасности), а управление привилегированным доступом — на Indeed Privileged Access Manager.

Сопровождение должно вестись на 91 площадке по всей России. Помимо Центрального аппарата в Москве, обязательное очное присутствие сотрудников исполнителя требуется в новых регионах – Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Для всех остальных территориальных органов статистики, включая Республику Крым и Севастополь, разрешен удаленный режим работы по местному времени.

Масштаб инфраструктуры

Как указано в документах, в состав ИВС Росстата входят как государственные информационные системы (например, «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» — ГИС ЦАП, информационно-вычислительная система Росстата — ГИС ИВС), так и многочисленные информационные системы типовой деятельности: внутренний корпоративный портал, официальный сайт, система электронного документооборота, справочно-правовые системы «Гарант» и «Консультант Плюс», система учета заявок и другие.

Подсистемы ИТ-инфраструктуры включают аппаратное обеспечение (более 1000 серверов, 92 системы хранения данных, свыше 450 коммутаторов), виртуализацию серверов на базе VMware, oVirt и «БРЕСТ», службу каталогов Active Directory (более 49 тыс. учетных записей пользователей, 40 тыс. компьютеров), подсистему мониторинга на Zabbix, резервное копирование (до 400 ТБ защищаемых данных на федеральном уровне и до 4000 ТБ на площадке ЦА‑1), а также IP-телефонию на российском телефонном узле (РТУ) и видеоконференцсвязь для залов на 314 и 57 участников.

Отдельно выделены подсистема автоматизированных рабочих мест (ПАРМ) на 923 сотрудника центрального аппарата и специализированная ПАРМ-СП для обработки гостайны (10 объектов информатизации, 12 выделенных помещений с высшей степенью секретности – вторая категория).

Антон Мушинский

