На выставке INTERLIGHT | SMART CITY&HOME 2025 впервые пройдут тематические туры для профессионалов отрасли

С 21 по 24 октября 2025 года в Москве в «Крокус Экспо» пройдет международная выставка INTERLIGHT | SMART CITY&HOME – крупнейшая в России и СНГ специализированная площадка, объединяющая решения в области освещения, электротехники и системных решений для умного города и дома.

В 2025 году выставка впервые представит новый формат – тематические туры по экспозиции, разработанные специально для различных категорий профессиональных посетителей.

Новый формат для специалистов

Тематические туры позволят участникам быстро сориентироваться в экспозиции, увидеть ключевые новинки рынка и познакомиться с актуальными технологическими решениями.

Главная цель туров – помочь специалистам решить профессиональные задачи через прямое взаимодействие с представителями компаний и экспертами отрасли.

Туры рассчитаны на дизайнеров интерьера, архитекторов и светодизайнеров, девелоперов, инженеров и электромонтажников.

Кураторы и авторы туров

Программы маршрутов подготовлены амбассадорами и кураторами выставки совместно с организаторами. В 2025 году кураторами туров выступят:

Надежда Лашку , основатель и ведущий дизайнер бюро Lashku-Design – авторский тур для дизайнеров интерьера (21–23 октября, 15:00)

, основатель и ведущий дизайнер бюро Lashku-Design – авторский тур для дизайнеров интерьера (21–23 октября, 15:00) Наталья Браславская , основатель и издатель журнала о ландшафтной архитектуре и дизайне среды «Гений места» – тур для архитекторов (22 октября, 12:30)

, основатель и издатель журнала о ландшафтной архитектуре и дизайне среды «Гений места» – тур для архитекторов (22 октября, 12:30) Антон Комаров и Андрей Кузнецов, ведущие проекта «Радио на стройке» – тур для электромонтажников (23 октября, 13:00)

Отдельный маршрут предусмотрен для девелоперов – он будет посвящен инновациям в сфере автоматизации, безопасности и энергоэффективности зданий, а также решениям для умных жилых комплексов.

Концепция и цели

Каждый тур построен с учетом потребностей аудитории:

Архитекторы познакомятся с новыми решениями для архитектурной подсветки

познакомятся с новыми решениями для архитектурной подсветки Дизайнеры интерьера – с новинками в сфере декоративного освещениями и технологий умного дома.

– с новинками в сфере декоративного освещениями и технологий умного дома. Девелоперы – с инновационными решениями для автоматизации, безопасности, цифровизации и энергоэффективности зданий.

– с инновационными решениями для автоматизации, безопасности, цифровизации и энергоэффективности зданий. Электромонтажники – с передовыми компаниями в сфере электротехники и умного дома.

«Туры позволяют специалистам за короткое время получить концентрированную информацию о новинках рынка и тенденциях развития отрасли, увидеть практические примеры применения технологий и задать вопросы напрямую экспертам», — отмечает Анастасия Колпащикова, директор выставки Interlight | Smart City&Home.

Подробнее о маршрутах и регистрации – на сайте выставки.