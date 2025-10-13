Разделы

|

На выставке INTERLIGHT | SMART CITY&HOME 2025 впервые пройдут тематические туры для профессионалов отрасли

С 21 по 24 октября 2025 года в Москве в «Крокус Экспо» пройдет международная выставка INTERLIGHT | SMART CITY&HOME – крупнейшая в России и СНГ специализированная площадка, объединяющая решения в области освещения, электротехники и системных решений для умного города и дома.

В 2025 году выставка впервые представит новый формат – тематические туры по экспозиции, разработанные специально для различных категорий профессиональных посетителей.

Новый формат для специалистов

Тематические туры позволят участникам быстро сориентироваться в экспозиции, увидеть ключевые новинки рынка и познакомиться с актуальными технологическими решениями.

Главная цель туров – помочь специалистам решить профессиональные задачи через прямое взаимодействие с представителями компаний и экспертами отрасли.

Туры рассчитаны на дизайнеров интерьера, архитекторов и светодизайнеров, девелоперов, инженеров и электромонтажников.

Кураторы и авторы туров

Программы маршрутов подготовлены амбассадорами и кураторами выставки совместно с организаторами. В 2025 году кураторами туров выступят:

  • Надежда Лашку, основатель и ведущий дизайнер бюро Lashku-Design – авторский тур для дизайнеров интерьера (21–23 октября, 15:00)
  • Наталья Браславская, основатель и издатель журнала о ландшафтной архитектуре и дизайне среды «Гений места» – тур для архитекторов (22 октября, 12:30)
  • Антон Комаров и Андрей Кузнецов, ведущие проекта «Радио на стройке» – тур для электромонтажников (23 октября, 13:00)

Отдельный маршрут предусмотрен для девелоперов – он будет посвящен инновациям в сфере автоматизации, безопасности и энергоэффективности зданий, а также решениям для умных жилых комплексов.

Концепция и цели

Каждый тур построен с учетом потребностей аудитории:

  • Архитекторы познакомятся с новыми решениями для архитектурной подсветки
  • Дизайнеры интерьера – с новинками в сфере декоративного освещениями и технологий умного дома.
  • Девелоперы – с инновационными решениями для автоматизации, безопасности, цифровизации и энергоэффективности зданий.
  • Электромонтажники – с передовыми компаниями в сфере электротехники и умного дома.
CNews публикует первую карту заводов компьютерной техники в России
Импортонезависимость

«Туры позволяют специалистам за короткое время получить концентрированную информацию о новинках рынка и тенденциях развития отрасли, увидеть практические примеры применения технологий и задать вопросы напрямую экспертам», — отмечает Анастасия Колпащикова, директор выставки Interlight | Smart City&Home.

Подробнее о маршрутах и регистрации – на сайте выставки.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Секретная сессия»: как выглядит продвинутая экосистема кибербеза

Творящееся на складах Ozon теперь не скрыть: видео с объектов начали передавать на хранение. Продавцы желают получить доступ

Облачная страховка: почему резервное копирование стало необходимостью?

Microsoft будет «стучать» руководителям на сотрудников, которые не используют ИИ

Владимир Маракшин, «Киберпротект»: Инфраструктура заказчика должна быть предсказуемо надёжной

Онлайн-магазины в США срочно снимают с продажи китайскую электронику из-за угрозы национальной безопасности

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Показать еще

Наука

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида
Показать еще