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В России начались продажи realme 8i — смартфона с экраном на 120 Гц и процессором Helio G96

Компания realme представила новое устройство — realme 8i. Это одно из первых устройств в своей ценовой категории, оснащенное ультраплавным экраном с частотой обновления 120 Гц.

Кроме этого, в realme 8i установлен первый на российском рынке процессор Helio G96, разработанный MediaTek совместно с realme, и поддерживается технология виртуальной оперативной памяти. Также смартфон получил аккумулятор емкостью 5000 мАч, 18-ваттную зарядку, тройную камеру с разрешением 50 Мп и быстрый боковой сканер отпечатков пальцев.

В realme 8i установлен 6,6-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации касания 180 Гц, что является редкой характеристикой для смартфонов этого ценового сегмента. Высокая частота обеспечивает плавность анимации и экономит заряд аккумулятора. Частота обновления экрана может подстраиваться в зависимости от одного из 6 сценариев использования:

•Статичный режим 30 Гц;

•Режим Фильмы 48 Гц;

•Режим для просмотра ТВ эфира 50 Гц;

•Игровой режим 60/90 Гц;

•Потребление информации (скроллинг лент, чтение) 90/120 Гц.

Еще одна важная особенность экрана — степень регулировки яркости от 1 до 600 нит, что обеспечивает комфортное использование смартфона в темноте.

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realme 8i

Новинка получила процессор Helio G96, выполненный по 12-нанометровому техпроцессу и оснащенный двумя ядрами Cortex-A76 и шестью ядрами Cortex-A55 с частотой до 2,05 ГГц. Чип разрабатывался MediaTek совместно с realme. По результатам тестирования Antutu мощная новинка набирает 350 391 балл, на 65% обгоняя показатели предыдущего поколения процессоров.

Еще одно нововведение — технология виртуальной оперативной памяти (DRE), ранее используемая в компьютерах (известна как «файл подкачки»). Работает это следующим образом: когда оперативная память почти полностью заполнена, система выделяет ей немного постоянной — за счет этого место на смартфоне ненамного уменьшается, но устройство работает быстрее. Технология виртуальной оперативной памяти DRE работает в модификации с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ, поддерживая расширение памяти до 5 ГБ – то есть с 6 ГБ до 11 ГБ — в приложениях, которым оперативной памяти требуется больше. Стандарт постоянной памяти в realme 8i — UFS 2.1, обладающий высокой скоростью записи и чтения.

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Инновации и стартапы

Емкий аккумулятор на 5000 мАч обеспечивает долгую работу смартфона в любых сценариях. Согласно тестам, проведенным в лаборатории realme Lab, realme 8i держится до 28 дней в режиме ожидания, до 47 часов в режиме разговора, до 40 часов при прослушивании музыки, до 11 часов при просмотре YouTube и до восьми часов в ресурсозатратных играх (проверено на Mobile Legends: Bang Bang). realme 8i поставляется с быстрой 18-ваттной зарядкой, восполняющей заряд с 0 до 50% за 36 минут.

Основная камера realme 8i оснащена сенсором на 50 Мп с апертурой f/1,8 — в режиме 50 Мп светосила и разрешение позволяют делать яркие и четкие снимки даже при плохом освещении.

Черно-белый датчик помогает при съемке портретов, обеспечивая максимальную контрастность снимков, а макролинза открывает красоту микроскопического мира при съемке на расстоянии четырех сантиметров.

Спереди установлена 16-мегапиксельная камера. Также она поддерживает функцию AI-бьютификации, HDR, портретный режим и съемку панорам.

Помимо прочего, камера поддерживает режим видеосъемки Дуал вью, представляющий новый подход к созданию контента для влогов — теперь можно одновременно снимать происходящее на основную камеру и записывать свои эмоции с помощью селфи-камеры.

realme 8i доступен в черном и фиолетовом цветах. Модификация черного цвета издалека кажется классической, но достаточно присмотреться, чтобы увидеть сложную проработанную текстуру. Дизайнеры realme решили добавить поверхности визуального объема, добавив 5% примесь коричневого цвета и текстуру с расходящимися лучами, что интересно играет при свете. В результате вид панели стал более живым и интересным, чем у просто черных смартфонов, но более элегантным, чем у моделей коричневых оттенков.

Вторая расцветка realme 8i тоже вдохновлена космосом: к трендовому фиолетовому цвету realme добавили тот же эффект с расходящимися лучами, что и в черной версии, и получили ослепительную галактику на задней панели смартфона.

Дизайнеры realme 8i фокусировались не только на внешнем виде, но и на удобстве устройства, поэтому смартфон получился легким и тонким. Его толщина составляет всего 8,5 мм, а вес — 194 г.

realme 8i будет доступен в черном и фиолетовом цветах с модификациями памяти 4+64 ГБ и 6+128 ГБ по цене 18 990 и 20 990 руб. соответственно, а со 2 ноября 2021 г. по 5 декабря 2021 г. будет действовать промо-цена: 15 990 и 17 990 рублей за те же модели. Новые устройства будут доступны в магазинах всех онлайн- и ритейл-партнеров realme.

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