Sony убивает целую индустрию. Навсегда прекращается производство дисков с играми для PlayStation – останутся только цифровые копии

Sony объявила о прекращении с 2028 г. производства дисков с видеоиграми для приставок PlayStation. Все игры будут выпускаться исключительно в цифровом виде, что создает огромный список неудобств для игроков со всего света. Диски с играми для PlayStation штампуются с 1994 г., с тех пор, как вышла PlayStation первого поколения.

Вместо диска – нули и единицы

Компания Sony объявила о прекращении выпуска видеоигр для приставок PlayStation на физических дисках, пишет Tom’s Hardware. С января 2028 г. все без исключения игры для этой платформы будут распространяться строго в виде цифровой копии и никак иначе. Это не коснется игр, чей релиз запланирован до января 2028 г. – они по-прежнему будут доступны на дисках.

Игры для PlayStation выходят на дисках с 1994 г. Буквально все поколения настольных приставок Sony поддерживают работу с дисками, а также такая опция есть в портативной Sony PlayStation Portable первого поколения.

Tom’s Hardware пишет, что новое решение Sony – это конец эпохи физических носителей в мире топовых игр. И это с высокой степенью вероятности повлияет на весь мировой рынок видеоигр, поскольку Sony сейчас является его лидером.

Цифровое рабство

Сейчас игры для PlayStation можно покупать на дисках или в магазине PlayStation Store в виде цифровой копии. В первом случае владелец диска совершенно не зависит от экосистемы Sony – он может играть в него на разных приставках, продать или обменять его.

Denise Jans / Unsplash У многих игроков за десятилетия игры в различные поколения PS собралась коллекция из десятков дисков с играми

С PlayStation Store все гораздо сложнее. Здесь купленная игра появляется в профиле пользователя, и он может в два счета лишиться ее по целому ряду причин – если его аккаунт заблокируют, если PlayStation Store перестанет работать в том или ином регионе или если владелец игры удалит ее из магазина.

Tom’s Hardware подчеркивает, что покупка игры в PlayStation Store и ему подобных сервисах не наделяет игрока правом собственности. В случае с игрой на диске все наоборот – Sony не сможет попасть к каждому игроку в дом и забрать у них купленные диски.

Отметим также, что без подключения к интернету такие магазины недоступны – игру нельзя ни купить, ни скачать. К тому же для нормального игрового опыта потребуется быстрый интернет, который провайдеры гарантированно не будут замедлять – игры весят десятки гигабайт.

Кто виноват

Основная причина отказа Sony от игр на дисках для своей PlayStation – это резкое сокращение производства дисков Blu-ray во всем мире, а именно они используются в PlayStation 5, поскольку современные видеоигры невозможно уместить на одном DVD-диске

Другая причина – в статистике, которая не обрадует ценителей игр на физических носителях. По данным Tom’s Hardware, подавляющее большинство игр, покупаемых сегодня, уже приобретаются именно в цифровом виде.

Так, в IV квартале 2025 г. (1 октября – 31 декабря) 85% игр для PlayStation в США были куплены в цифровом формате. Если посмотреть на весь американский рынок видеоигр, то становится понятно, что это касается не только приставок Sony – сегмент игр на ПК стал цифровым почти на 100%.

Для настоящих олдфагов

Несмотря на отказ от выпуска игр на дисках Sony, похоже, сохранит поддержку оптических носителей как минимум в одном из следующих поколений своей приставки. К моменту выхода материала PlayStation доросла до пятого поколения, которое дебютировало в ноябре 2020 г. Эта модель вышла в двух модификациях – с оптическим приводом и без него.

К началу 2028 г. PlayStation 5 будет более семи лет. Пока нет гарантии, что на тот период PlayStation 6 уже будет в продаже, но, как пишет Tom’s Hardware, есть вероятность, что для нее выпустят или версию со встроенным приводом, или просто внешний дисковод.

С учетом новых реалий нужна такая опция будет лишь с целью обеспечения обратной совместимости. Геймеры, обладающие внушительной коллекцией игр на дисках для предыдущих поколений PlayStation смогут купить шестую итерацию приставки и играть на ней в свои любимые тайтлы.

Sony эту информацию пока не подтверждает, так что PlayStation 6 вполне может полностью лишиться дисковода. В этом случае у владельцев игр на дисках для предыдущих поколений консоли, по всей видимости, будет меньше поводов для обновления.

Взгляд в будущее

Sony наглядно продемонстрировала то, что может ждать игроков, покупающих игры в виде цифровых копий после 2028 г. Сообщив о скором прекращении выпуска игр на оптических дисках, она одновременно объявила и о закрытии доступа к своему магазину PlayStation Store на старых консолях PlayStation 3 и PlayStation Vita. Владельцы этих устройств больше не смогут подключиться к нему и будут вынуждены либо играть в игры на носителях, либо купить более современную приставку. При этом Vita – это пока последняя портативная приставка в активе Sony.

Sony уже пыталась отключить магазин на этих приставках в 2021 г., но столкнулась с массовыми протестами сообщества игроков со всего света, после чего решила не рисковать. Однако спустя пять лет закрытие доступа все же случилось.

Sony мотивировала это тем, что обновленный PlayStation Store не может корректно работать на старых приставках. А для пущей убедительности она заявила, что на них могут сбоить современные стандарты безопасности платежей.

Эксперты Tom’s Hardware сомневаются в подлинности таких заявлений. По их мнению, Sony просто больше не хочет поддерживать эти многолетние устройства – PS 3 вышла в 2006 г., а Vita – в 2011 г.