Sony научила умные ТВ и приставки автоматически блокировать пиратские музыку и фильмы

Sony встроит в телевизоры и ТВ-приставки программу для отслеживания и блокировки пиратского софта. Это будет системная утилита с защитой от удаления. Sony делает это в рамках борьбы с онлайн-пиратством. Пока что программа представлена в виде заявки на патент.

Пиратству – бой

Компания Sony создала технологию обнаружения и блокировки пиратского контента на телевизорах и ТВ-приставках, пишет TorrentFreak. Она представляет собой специальное приложение для обнаружения сторонних пиратских утилит, установленных на устройствах, и препятствования их работе.

Это дополнительная защита правообладателей от онлайн-пиратства. Однако любители получать любой контент по цене абонентской платы за безлимитный интернет, пока что могут не беспокоиться – в настоящее время разработка Sony еще даже не запатентована.

Пока что Sony лишь направила заявку на регистрацию патента, в котором описывает данную технологию. Как скоро она начнет применять ее в своих устройствах, и начнет ли в принципе – вопрос открытый.

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С другой стороны, Sony известна как компания с «аллергией» на пиратство. Она борется с ним любыми способами на протяжении десятилетий. Например, еще в 2000 г. компания объявила бой пиратам после взрывного роста популярности Napster – прародителя современных торрент-трекеров, позволявшего бесплатно скачивать музыку в формате MP3.

Спрятаться не удастся

Согласно описанию, новая технология Sony в своей работе будет опираться на некую базу данных названий пиратских приложений. Также в ней будет отдельный раздел со ссылками на сайты с нелегальным контентом и их IP-адресами.

Таким образом, идея Sony заключается в блокировке не только отдельных программ, позволяющих, к примеру, смотреть фильмы бесплатно без SMS и регистрации. По всей видимости, утилита компании будет фильтровать еще и интернет-трафик, не пуская пользователей на ресурсы с бесплатными фильмами и сериалами.

Новая программа Sony будет встроена в прошивку смарт-ТВ или ТВ-приставки, чтобы выкорчевать ее было или очень сложно, или просто невозможно. «Приложение имеет системные права для проверки кода стороннего приложения, установленного на электронном устройстве», – говорится в описании технологии.

Sony подробно описывает несколько сценариев, в которых патент может быть полезен, в том числе тот, в котором потоковые устройства позволяют пользователям устанавливать непроверенные приложения. Другой предполагает вмешательство, когда люди пытаются загрузить приложения, запрещенные официальными магазинами, например Google Play.

«В таких сценариях пиратские приложения могут поставлять платный контент на потоковое устройство без авторизации и могут подрывать бизнес законных поставщиков контента», – добавляет Sony.

Слишком много вопросов

Sony борется с пиратами различными методами и на различных территориях. В числе прочего она регулярно обращается в суд, если это требуется для достижения цели.

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Например, компания частично несет ответственность за вечную блокировку известного всем россиянам торрент-трекера RuTracker – как сообщал CNews, в 2015 г. ее «дочка» Sony Music была в списке компаний, подавших иск с требованием закрыть доступ к ресурсу. Это было более семи лет назад, и иск даже был удовлетворен, но россияне по-прежнему ежедневно посещают RuTracker, несмотря на все запреты.

В 2016 г. десятки аналогичных исков, в которых упоминаются другие российские торрент-трекеры, подало другое подразделение Sony – Sony Computer Entertainment.

Как Sony собирается распространять свою новую программу для блокировки пиратского контента, пока неясно. Если она войдет в состав телевизоров только лишь ее производства, то едва ли это можно будет считать эффективной борьбой с теми, кто ворует контент. В России, к примеру, ни Sony, ни LG, ни Samsung больше не входят в список самых популярных брендов на рынке телевизоров. Компании покинули Россию, а жители страны переключились на китайские ТВ.

Если же Sony рассчитывает лицензировать свою утилиту, то возникает два вопроса – будут ли другие вендоры готовы встраивать в свои ТВ утилиту конкурента, и сколько будет стоить такая лицензия. Отсутствие антипиратской защиты в некоторых странах, где у подавляющего большинства населения нет лишних денег на покупку лицензионного контента, может стать конкурентным преимуществом.

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Совершенно точно это будет актуально и в современной России. Из страны ушли многие стриминговые сервисы, в том числе Netflix, а киностудии больше не хотят сотрудничать с российскими кинотеатрами. Оплатить подписку на иностранные стриминги становится все сложнее ввиду ухода из России платежных систем Visa и MasterCard. Карты российской системы «Мир» поддерживаются лишь в десятке стран по всему миру. Все это спровоцировало бурный рост интереса россиян к пиратской продукции.

Кроме того, самим борцам с пиратством иногда бывает выгодно распространение нелегального контента. Например, в апреле 2022 г. выяснилось, что один из них годами являлся владельцем популярного за пределами России испанского трекера DonTorrent.