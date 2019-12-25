Sony поставила под угрозу выпуск iPhone, Huawei, Xiaomi. Миллиардные инвестиции не помогают

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Sony не справляется со спросом

Sony, японский производитель электроники, не справляется с объемом заказов на сенсоры камер для смартфонов ведущих мировых производителей, несмотря на внушительные инвестиции и безостановочный режим работы собственных фабрик, пишет Bloomberg.

По данным издания, заводы компании работают круглосуточно, а персонал трудится без выходных уже второй год подряд. В текущем финансовом году японский гигант более чем в два раза увеличил свои капитальные затраты на данный бизнес до 280 млрд иен ($2,6 млрд). Кроме того, Sony строит новый завод в Нагасаки, ввод в эксплуатацию которого запланирован на апрель 2021 г.

«Судя по тому, как идут дела, даже после всех инвестиций в расширение мощностей этого может быть недостаточно, – заявил в интервью Bloomberg глава полупроводникового бизнеса Sony Теруси Симидзу (Terushi Shimidzu). – Нам приходится извиняться перед клиентами, потому что мы просто не можем произвести достаточно [продукции]».

Sony ставит под угрозу выпуск смартфонов Apple, Huawei, Xiaomi. Миллиардные инвестиции не помогают

Sony является одним из крупнейших производителей датчиков изображения. Продукция компании используется в смартфонах популярных брендов, в том числе Asus, Apple, Google, Oneplus, Oppo, Huawei и Xiaomi.

Виноваты монопольное положение на рынке и «смартфонная мода»

Как отмечает Bloomberg, число камер в современных смартфонах продолжает расти. Сегодня никого не удивишь гаджетом с тремя линзами на задней панели. Последние модели, выпущенные Samsung и Huawei, могут похвастаться разрешением матрицы встроенных камер от 40 МП и выше, способны осуществлять широкоугольную съемку и снабжаются датчиками глубины. Apple в этом году также выпустила новый iPhone 11 Pro с тройной камерой, следуя общему тренду. Именно поэтому, по мнению журналистов издания, даже на фоне незначительного спада на рынке смартфонов, спрос на датчики изображений только растет.

Согласно прогнозу IDC, по итогам 2019 г. поставки смартфонов снизятся на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.

Sony в мае 2019 г. заявила о том, что контролирует 51% рынка сенсоров камер, а к 2025 финансовому году намерена нарастить данный показатель до 60%.

Производство сенсоров – ключевое направление бизнеса Sony

Производство полупроводников на сегодня является самым прибыльным бизнесом Sony после игровой приставки Playstation, отмечает Bloomberg. В октябре 2019 г. компания повысила прогноз операционной прибыли подразделения, занимающегося выпуском чипов, на 38% до 200 млрд иен (около 1,82 млрд) к марту 2020 г., после того как его прибыль во втором квартале выросла почти на 60%. Sony прогнозирует, что выручка полупроводникового подразделения увеличится на 18% до 1,04 трлн иен, из которых на оптические сенсоры придется 86%.

Кроме того, значительную часть прибыли Sony реинвестирует в этот же бизнес. Согласно плану компании, до марта 2021 г. в него будет вложено 700 млрд иен ($6,4 млрд). Наибольшая часть средств будет потрачена на наращивание объема производства сенсоров до 138 тыс. полупроводниковых пластин в месяц с нынешних 109 тыс.

Корейская корпорация Samsung, являющаяся главным конкурентом Sony в этой сфере, в своем недавнем отчете также сообщила о планах по увеличению производства датчиков.

Провал на рынке смартфонов

В то время как полупроводниковый бизнес Sony демонстрирует положительную динамику, результаты подразделения компании по производству смартфонов оставляют желать лучшего.

Как ранее писал CNews, по итогам III квартала 2019 г. общемировые продажи смартфонов, выпускаемых Sony Mobile, составили всего 600 тыс. штук. Это самый низкий показатель компании за последние 10 лет.

Sony, по данным исследования аналитической компании IDC, не вошла даже в пятерку крупнейших производителей смартфонов. Пятое место в рейтинге по результатам II квартала 2019 г., когда продажи Sony еще не успели обрушиться так сильно, занимала китайская Oppo с долей рынка 8,9%.

Проблемы Sony на глобальном рынке смартфонов напрямую связаны с Китаем и США, ключевыми рынками практически для любого производителя гаджетов. В 2019 г. Sony активно теряла свои позиции в КНР на фоне роста продаж своих основных китайских конкурентов Xiaomi и Huawei, продукция которых при схожих технических характеристиках отличается значительно более низкой ценой.