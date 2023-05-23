На рынке появилась линейка высокоскоростных внешних SSD Digma емкостью до 2 ТБ

Бренд Digma, международный производитель цифровой техники и электроники для дома и работы, вывел на рынок линейку компактных, легких и высокоскоростных внешних SSD. Твердотельные накопители от Digma пригодятся не только для резервного копирования или быстрого переноса важных данных, но и для хранения объемных видеоигр для ПК или консоли, фильмов в 4K, копий ОС и различных программ.

В новой линейке представлены две серии SSD. В серию Digma Run Х вошли накопители объемом 128, 256, 512 ГБ, 1 и 2 ТБ, а в серию Digma Mega Х – 256, 512 ГБ, а также 1 и 2 ТБ. Все устройства получили 1,8-дюймовый форм-фактор, компактные размеры 102х29х10 мм и легкий вес 30 граммов.

Внешние SSD Digma поддерживают один из самых продвинутых и быстрых на сегодняшний момент интерфейсов передачи данных – USB 3.2 Gen 2. Накопители обладают высокими показателями скорости записи и чтения: у моделей Digma Run Х максимальная скорость чтения равна 550 МБ/с, а записи — 480 МБ/с. У накопителей Digma Mega Х эти характеристики составляют 1050 МБ/с и 950 МБ/с соответственно. В новинках используется надежная флеш-память 3D NAND.

Накопители работают с ОС Windows, Mac OS, Linux и Android. В комплект входит универсальный кабель USB-C с переходником на USB-A, поэтому диски можно подключить к ПК, ноутбуку и планшету. Кроме того, SSD Digma совместимы с консолями PS4 и Xbox One и помогут увеличить объем хранилища для игр.

Новинки выпускаются в темно-сером и серебристом цветах. На боковых частях корпуса расположены ребра жесткости, что делает конструкцию более прочной и устойчивой к механическим воздействиям.

Внешние SSD Digma можно будет купить во второй половине мая 2023 г.

Назван самый надежный способ организации IaaS Маркет

***

Digma — международный производитель цифровых устройств и потребительской электроники для дома и бизнеса. Компания существует на российском рынке с 2005 г. Устройства Digma включают: мониторы, кнопочные телефоны, ноутбуки, планшеты на базе ОС Android и Windows, телевизоры, электронные книги, беспроводные акустические системы и наушники, плееры, цифровые фоторамки, экшн-камеры, видеорегистраторы, радар-детекторы, а также спектр автомобильной электроники и аксессуаров для всей выпускаемой продукции.

Официальным дистрибьютором торговой марки Digma на территории России является компания Merlion.