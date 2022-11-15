Новые высокоскоростные SSD Digma TOP G3 со скоростью чтения до 7400 МБ/с

Бренд Digma, международный производитель цифровой техники и электроники для дома и работы, выпустил в продажу линейку из трех новых высокоскоростных SSD — емкостью 512 ГБ, 1 и 2 ТБ соответственно. В каждом из них используется один из самых быстрых на данный момент интерфейсов передачи данных PCI-E 4.0 x4, что позволяет гарантировать скорость чтения до 7400 МБ/с. Такие накопители пригодятся любителям ресурсоемких игр, а также тем, кто работает с объемными файлами в высоком разрешении, например, 4K. Об этом CNews сообщили представители Digma.

Новые диски созданы на основе китайского высокопроизводительного контроллера Innogrit IG5236. Чипсет изготовлен по 12-нанометровому технологическому процессу FinFET на мощностях компании TSMC, поддерживает интерфейс PCI-E 4.0 x4 и современный протокол NVMe 1.4. Устройства поставляются сразу в комплекте с радиатором, что продлевает срок службы накопителя и исключает троттлинг.

Контроллер Innogrit обеспечивает не только надежность хранения данных, но и высокую производительность новых SSD Digma TOP G3. Так, у накопителя с объемом памяти 512 ГБ скорость чтения составляет 7100 МБ/с, а записи — 2500 МБ/с. У модели на 1 ТБ эти показатели равны 7400 МБ/с и 5500 МБ/с соответственно. А диск объемом 2 ТБ работает еще быстрее — 7400 МБ/с и 6700 МБ/с на чтение и запись. Быстрая скорость чтения важна тем, кто играет на PS5 или игровых ПК, а также тем, кому по работе необходимо быстро загружать, редактировать или сохранять видео и графику в высоком разрешении.

Digma TOP G3

Гарантированный объем перезаписи у каждой модели — 500, 1000 и 2000 ТБ соответственно. По данным Digma, все SSD способны проработать безотказно 1,5 млн часов, что примерно равняется 170 годам.

Производитель выпустил все три SSD TOP G3 в формате M.2 2280 (ширина 22 мм, длина 80 мм). Разъем M.2 совместим с настольными ПК и игровыми консолями.

Новые SSD Digma оснащены флэш-памятью с многослойной структурой TLC 3D NAND. Это обеспечивает накопителям баланс между скоростью работы, долговечностью и стоимостью.

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Модели TOP G3 уже продаются в российских интернет-магазинах по цене от 5290 до 17990 руб. Digma подчеркивает, что во всех SSD модель контроллера и тип памяти всегда остаются неизменными. Локальная гарантия на устройства действует пять лет.

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Digma — международный производитель цифровых устройств и потребительской электроники для дома и бизнеса. Компания существует на российском рынке с 2005 г. Устройства Digma включают: мониторы, кнопочные телефоны, ноутбуки, планшеты на базе ОС Android и Windows, телевизоры, электронные книги, беспроводные акустические системы и наушники, плееры, цифровые фоторамки, экшн-камеры, видеорегистраторы, радар-детекторы, а также широкий спектр автомобильной электроники и аксессуаров для всей выпускаемой продукции. Официальным дистрибьютором торговой марки Digma на территории России является компания Merlion.