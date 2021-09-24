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Интеграция Электроника
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Smart Gear анонсирует первые в мире карты SD Express для коммерческого применения

Гонконгская компания Smart Gear анонсировала выпуск карт памяти с интерфейсом SD Express - очередной этап эволюции формата Secure Digital, созданный и внедренный совместными усилиями компаний, входящих в ассоциацию SDCard Organization.

В новом формате объединились характеристики Secure Digital (компактность, распространенность на рынке, широкий спектр поддерживаемых устройств) и NVMe/PCI Express (высокая скорость передачи данных, популярность интерфейса в пользовательских ПК).

Новые карты SD Express Smart Gear обеспечивают практически трехкратный прирост в скорости чтения (до 870MB/s) по сравнению с нынешними лидерами в формате SD - картами UHS-II, ограниченными максимальной скоростью передачи данных в 300MB/s, и почти двукратный - в скорости записи (до 500MB/s). Немаловажным фактором является обратная совместимость с хост-устройствами, поддерживающими карты SDXC UHS-I, то есть их можно использовать как в новейших камерах, анонсы которых ожидаются в недалеком будущем, так и в уже существующей технике (на скоростях, ограниченных стандартом UHS-I).

Новинка Smart Gear доступна в вариантах 256 и 512 Гигабайт.

Массовое производство карт SD Express Smart Gear ожидается в четвертом квартале 2021г. Инженерные образцы уже доступны для тестирования.

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