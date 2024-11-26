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В продажу поступили новые ноутбуки iRU Tactio 15ALG с защитным покрытием на крышке корпуса

Серия производительных ноутбуков Tactio 15ALG для широкого круга офисных задач готова к отгрузке со складов iRU.

Ноутбуки iRU Tactio 15ALG на производительных процессорах Intel 12 поколения станут подходящим выбором для тех, кому требуются устройства с внушительными характеристиками для интенсивной работы.

Новинки оснащены всем необходимым для стандартных офисных задач: FullHD-экранами с диагональю 15,6 дюйма и IPS-матрицей, полноформатной клавиатурой, встроенной веб-камерой, микрофоном и стереодинамиками для видеосвязи.

Батарея ноутбуков iRU Tactio 15ALG обеспечивает до 8 часов автономной работы, а компактный корпус и вес менее 2 кг позволит с комфортом брать их с собой.

Ноутбуки оснащены разъёмами для подключения внешнего монитора, интернет-кабеля, карт памяти MicroSD, а также пятью USB-разъёмами 2.0 и 3.0.

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Долговечность новинкам обеспечивает корпус из качественного пластика. Крышка iRU Tactio 15ALG обладает специальным zero-fingerprint-покрытием, исключающим появление отпечатков пальцев.

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В серии выпущены модели с оперативной памятью 8 ГБ и 16 ГБ. У всех новинок встроенный SSD от 256 ГБ до 512 ГБ. Предусмотрена и возможность апгрейда ОЗУ и ПЗУ.

На ноутбуки iRU Tactio 15ALG предоставляется гарантия 12 месяцев.

Приобрести новинки можно у официального дистрибьютора Merlion.

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