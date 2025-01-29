Начались продажи экономичных и эргономичных ноутбуков iRU Planio

Российская компания iRU, производитель компьютерной техники, выпустила в продажу ноутбуки на процессорах Intel N100 для базовых офисных задач. Об этом CNews сообщили представители iRU.

Ноутбуки iRU Planio являются самыми демократичными по соотношению цена/качество в сегменте устройств iRU. Они станут выгодным решением для предприятий, которым нужно оснастить компьютерным оборудованием операторов, работающих с плотными потоками клиентов.

Ноутбуки также подойдут для торгового и полевого персонала в ритейле и для малых предприятий различных сфер потребительских услуг.

Серия включает две линейки на процессорах Intel N100, в каждой из которых представлены различные конфигурации с экранами 14 и 15 дюймов: iRU Planio ING с пластиковым корпусом и iRU Planio INP с металлическим корпусом.

iRU Начались продажи экономичных и эргономичных ноутбуков iRU Planio

Ключевые особенности iRU Planio 14INP и iRU Planio 15INP

Металлический корпус: ноутбуки подходят для пользователей с динамичным разъездным режимом работы, часто проводящих встречи с клиентами, партнерами и заказчиками. Цвета корпус – черный и серебристый.

Гибкость: ноутбуки этих серий позволяют провести апгрейд ОЗУ и ПЗУ, что дает возможности для адаптации устройств под конкретные задачи.

Легкость: новинки серии iRU Planio 14INP весят 1,5 кг.

Ключевые особенности iRU Planio 14ING и iRU Planio 15ING

Разнообразие портов: ноутбуки оснащены множеством портов и разъемов (до восьми, в зависимости от конфигурации) для подключения всех необходимых периферийных устройств.

Приватность: дополнительная защита личных данных благодаря встроенной камере с механической шторкой.

Российское производство: серии iRU Planio ING произведены на заводе в Подмосковье, что обеспечивает постоянное наличие на складе и оперативную поставку даже под крупные заказы.

Все устройства серий iRU Planio защищены от краж замком Kensington lock. Экраны основаны на матрице IPS с разрешением Full HD. Среди новинок есть как модели с предустановленной Windows 11, так и без операционной системы.

Кроме этого, крышка корпуса у серий (за исключением 14INP) раскрывается на 180 градусов. В подобном режиме можно работать в поездках или, например, при проведении групповых семинаров, используя ноутбук для демонстрации и обучения.

На ноутбуки iRU предоставляется гарантия 12 месяцев с возможностью расширения. Для клиентов компании доступны горячая линия технической поддержки и сеть собственных сервисных центров более чем в 100 городах по всей стране.