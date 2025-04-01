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«Атроник» МЦП303: встраиваемый одноплатный компьютер стандарта PC/104-Plus

Компания «Атроник» разработала новый встраиваемый одноплатный компьютер стандарта PC/104-Plus – модуль МЦП303. Новинка предназначена для использования в ответственных бортовых системах, требующих низких значений потребляемой мощности и возможности работы в широком температурном диапазоне. Архитектура МЦП303 базируется на центральном процессоре Vortex86 DX3 (800 МГц) с архитектурой x86. Об этом CNews сообщили представители компании «Атроник».

МЦП303 полностью поддерживает модули расширения PC/104, PCI/104, PC/104-Plus с обменом данными как по 32-разрядной шине PCI, так и по 16-разрядной шине ISA, а также и возможность размещения в конструктивах PC/104-Plus.

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Атроник
«Атроник» МЦП303: встраиваемый одноплатный компьютер стандарта PC/104-Plus

Все основные компоненты, включая центральный процессор, ОЗУ (2 ГБ), ПЗУ (64 ГБ) и контроллеры периферии, напаяны на плате. Такое решение обеспечивает работу платы в условиях высоких ударных и вибрационных нагрузок и способствует повышению эффективности влагозащитного покрытия.

«Атроник» МЦП303 предлагает различные возможности по подключению мониторов для отображения информации. Разработчики систем могут использовать стандартный интерфейс VGA или 24-разрядный интерфейс LVDS с разрешением до 1920х1440. Возможно одновременное использование данных интерфейсов для вывода одной и той же информации на различные мониторы.

Для подключения внешних источников хранения данных могут использоваться интерфейсы SATA (через разъемы на плате) или IDE (карта Compact Flash,

Для ввода и вывода данных модуль МЦП303 имеет независимые порты Gigabit и Fast Ethernet, четыре COM-порта, четыре порта USB2.0, и восемь линий программируемого дискретного ввода-вывода и Legacy-интерфейсы LPT и PS/2.

Функциональность системного контроля включает три сторожевых таймера, оптоизолированный сброс, часы реального времени, а также возможность сохранения настроек BIOS, установок системы и аварийных параметров в энергонезависимой памяти FRAM.

МЦП303 поддерживает ОС: MS DOS, QNX, Windows, RTOS32 и Linux. Температурный диапазон эксплуатации модуля составляет от -40º до +85ºС без принудительного обдува.

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