Ozon приобрел у Совкомбанка интернет-платформу «Оней Банка»

Ozon и Совкомбанк объявляют о подписании соглашения о продаже Совкомбанком компании Ozon 100% уставного капитала ООО «Оней Банк».

Покупка банка позволит Ozon быстрее развивать новые продукты для своего финтех-направления и таким образом расширить целевой рынок, на котором работает Ozon. «Приобретение банка даст Ozon дополнительную гибкость в запуске финансовых инструментов для покупателей и предпринимателей. Это, например, платежные решения, в том числе на базе системы быстрых платежей, которая на текущий момент имеет самые низкие комиссионные ставки. Сделка не означает, что Ozon будет развивать все продукты самостоятельно и без участия партнеров – других компаний финансового рынка. Мы продолжаем придерживаться платформенного подхода и активно сотрудничать с банками и финтех-компаниями», — отметил Ваэ Овасапян, вице-президент по финансовым сервисам Ozon.

Основными критериями при заключении сделки для Ozon были прозрачность и надежность приобретаемого актива. «Совкомбанк — наш надежный партнер, с которым мы взаимодействуем по развитию В2В- и В2С-продуктов, нас не первый год связывают конструктивные деловые отношения, поэтому договоренность о сделке именно с этой командой для нас стала отличной возможностью», — говорит Ваэ Овасапян.

«Мы приобретали Оней Банк с целью его дальнейшего присоединения. Но когда к нам обратилась компания Ozon, искавшая в тот момент на рынке небольшой банк с целью покупки и интеграции в свою структуру, мы согласились на сделку и решили продать нашим давним партнерам этот качественный банковский актив», — прокомментировал председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.

Сделка будет закрыта при условии согласования со стороны Банка России. Планируется, что после закрытия сделки текущая команда банка «Оней» перейдет в Ozon.

Ozon развивает собственные финтех-сервисы с 2018 года. Финтех-направление интернет-платформы включает B2C и B2B-сервисы, комплементарные основному бизнесу. Покупателям Ozon предлагает программы рассрочки на товары маркетплейса, а также платежные инструменты, в числе которых дебетовая кэшбэк-карта Ozon.Card, количество пользователей которой составляет уже около 500 тысяч. Также Ozon развивает платформу финансирования своих партнеров-предпринимателей — Ozon.Invest. Продавцы могут получить кредитование от ФК "Открытие", МТС Банка, Альфа-банка и микрокредитных организаций. Также в первом квартале 2021 года Ozon зарегистрировал микрокредитную организацию, чтобы развивать продукты финансирования для своих партнеров.