«Эр-Телеком» и Пушкинский музей Москвы провели виртуальный урок для школьников

«ЭР-Телеком Холдинг» («Дом.ru», «Дом.ru бизнес») совместно с Государственным музеем изобразительных искусств имени А.С. Пушкина провели необычный виртуальный урок для учеников из Волгоградской, Саратовских, Тюменских, Архангельских и Рязанских школ.

Для организации школьного занятия с участием российских искусствоведов по теме «Искусство Древнего Египта» была задействована телекоммуникационная инфраструктура, развернутая «ЭР-Телекомом» в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Спикером выступила специалист отдела эстетического воспитания ГМИИ им А.С. Пушкина Наталья Кузнецова.

В Волгоградской области онлайн-урок прошел в МОУ «Средняя общеобразовательная школа» хутора Лебяжья Поляна, куда с целью посещения социально значимых объектов региона, подключаемых к интернету, в этот день приехал заместитель председателя комитета информационных технологий Волгоградской области Алексей Кидалов.

К мероприятию присоединились ученики школ Саратовской, Тюменской, Архангельской и Рязанской областей, где телеком-оператор также проводит работы по подключению СЗО.

Помимо школы, Алексей Кидалов посетил и другие объекты хутора – местную администрацию и пожарную часть, оцифрованные в рамках первого этапа проекта, который завершился в конце октября 2019 г.

«Волгоградская область участвует в федеральном проекте «Информационная инфраструктура», который является частью государственной программы «Цифровая экономика». В рамках проекта происходит подключение социально значимых объектов к интернету. Важно отметить, что для каждого учреждения есть заданные скорости передачи данных. Например, в школе, где мы находимся, заданная скорость составляет 50 Мбит/сек. Создаваемые объекты инфраструктуры также могут быть задействованы для оказания услуг связи гражданам и организациям. На сегодняшний день есть первые подключившиеся, и мы призываем всех активнее пользоваться этой возможностью», - отметил Алексей Кидалов.

«Очень приятно, что наш проект по подключению к интернету социально значимых объектов страны способствует решению, в том числе, социальных задач. Уверен, что онлайн-урок под руководством научного сотрудника Пушкинского музея и полученные знания, помогут школьникам из удаленных уголков нашей страны лучше ориентироваться в вопросах искусства», - сказал Николай Горбанов, межрегиональный директор Юга «ЭР-Телеком Холдинга».

По итогам завершенных этапов проекта, интернетом в регионе обеспечены 836 объектов, в числе которых 342 муниципальных образовательных учреждения. Работы велись в 436 населенных пунктах, и оператор уже начал подключение юридических и физических лиц к высокоскоростной сети интернет на базе построенной инфраструктуры. Первыми клиентами стали жители села Большие Чапурники Светлоярского района.

В рамках третьего этапа, который завершится в конце 2021 г., оператор подключит к всемирной сети еще 604 социально значимых объектов.