Студенты НИТУ МИСИС научатся работать с платформой «ГосТех»

Университет МИСИС запускает ознакомительный курс по работе на платформе «ГосТех» для студентов направления «Информационные системы и технологии». Слушатели получат представление о базовых функциях, сервисах и компонентах платформы, освоят принципы итерационного подхода к разработке государственных информационных систем. По окончании обучения выпускники получат свидетельство о повышении квалификации НИТУ МИСИС и сертификат о прохождении курсов «ГосТех». Об этом CNews сообщили представители МИСИС.

Единая цифровая платформа «ГосТех» — облачное платформенное решение для федеральных и региональных органов власти, с помощью которого можно быстро и эффективно создавать государственные информационные системы. Сегодня на платформе функционируют сервисы Росимущества, Фонда обязательного медицинского страхования и Минспорта России. В ближайшее время на «ГосТех» перейдут более 100 сервисов государственных информационных систем. Подобные сервисы размещаются на платформе для обеспечения безопасности пользователей, и разработчики должны учитывать все необходимые меры защиты граждан от утечки персональных данных.

«Для нас важно, чтобы будущие специалисты цифровой трансформации уже на этапе обучения получали исчерпывающие знания о платформе “ГосТех”. Вокруг нее уже сформировано профессиональное сообщество, и для молодых специалистов будет преимуществом говорить на одном языке с экспертами, понимать, что такое платформа и как с ней работать», — сказал директор ФКУ «ГосТех» Василий Слышкин.

Слушатели программы научатся определять целесообразность создания сервиса на платформе «ГосТех», проектировать интерфейсы ГИС с учетом потребностей конечных пользователей, разрабатывать системы в формате «одного окна» и др. Эти навыки нужны для разработки, сопровождения и эксплуатации федеральных и региональных информационных систем.

Алевтина Черникова, ректор НИТУ МИСИС: «Университет МИСИС ведет подготовку высококвалифицированных специалистов для цифровой экономики. Знания и компетенции, которые получают наши выпускники, востребованы в различных отраслях. Эксперты магистерской школы информационных бизнес-систем НИТУ МИСИС и ФКУ «ГосТех» разработали образовательный модуль, в рамках которого студенты смогут познакомиться с новейшими российскими платформенными решениями, получить прочные навыки, необходимые для работы как в крупных госкорпорациях, так и в технологических стартапах».

Пилотный запуск курса «Цифровая платформа "ГосТех"» пройдет для студентов двух профилей магистерской подготовки на кафедре «Магистерская школа ИБС» НИТУ МИСИС: «Внедрение сложных информационных систем на базе интеграционных ИТ-решений» и «Экосистема больших данных для цифровой трансформации». В дальнейшем курс будет внедряться во все программы магистратуры, специалитета и бакалавриата НИТУ МИСИС и других вузов.

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Университет науки и технологий МИСИС — вуз страны в области создания, внедрения и применения новых технологий и материалов. Опираясь на вековые традиции признанных в России и мире научных школ, современные образовательные технологии, университет ставит перед собой задачу внести максимальный вклад в развитие экономики за счет прорывных разработок и качественной подготовки специалистов. В научно-исследовательской деятельности Университет МИСИС концентрируется на таких приоритетных направлениях, как металлургия, горное дело, материаловедение, квантовые технологии, биоматериалы и биоинженерия, альтернативная энергетика, аддитивные и информационные технологии. В вузе действует порядка 45 научно-исследовательских лабораторий и инжиниринговых центров мирового уровня, в которых работают ведущие российские и зарубежные ученые. В состав университета входит 7 институтов и 6 филиалов — четыре в России и два за рубежом. В вузе более 23 тыс. обучающихся, 25% студентов — граждане 86 стран. Университет МИСИС сотрудничает более чем с 1,6 тыс. крупнейшими компаниями России и мира — лидерами в своих отраслях.