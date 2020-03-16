Ростех займется внедрением современных технологий в учреждениях ФСИН

Директор ФСИН России Александр Калашников и индустриальный директор радиоэлектронного комплекса государственной корпорации Ростех Сергей Сахненко подписали дополнительное соглашение к соглашению о сотрудничестве между Федеральной службой исполнения наказаний и государственной корпорацией Ростех от 02.06.2017.

В своем приветственном слове директор ФСИН России отметил, что Федеральная служба исполнения наказаний нацелена на открытый диалог и конструктивное взаимодействие с госкорпорацией Ростех для решения актуальных задач, которые стоят перед службой.

Дополнительное соглашение определяет основные направления сотрудничества ФСИН России и корпорации, которые касаются внедрения в деятельность учреждений и органов УИС современного и высокотехнологичного оборудования, а также развития и модернизации промышленной инфраструктуры предприятий и учреждений УИС, обеспечения исполнения требований законодательства Российской Федерации об обязательном привлечении к труду осужденных, на медицинское обеспечение в УИС, на решение вопросов производственно-хозяйственной деятельности предприятий и учреждений УИС, включая вопросы оказания содействия в вопросах промышленной безопасности и охраны труда.

«Ростех последовательно внедряет цифровые технологии в сфере государственного управления. Наши решения используются в разных областях: мы создаем защищенные системы связи, проектируем элементы цифрового правительства, цифровизируем избирательный процесс и другие сферы жизни общества. В сотрудничестве с ФСИН мы намерены обновить инфраструктуру учреждений исправительной системы. Разработки Ростеха, в частности, повысят безопасность, помогут эффективнее использовать ресурсы, снизят нагрузку на персонал, улучшат качество медобслуживания. Мы готовы предложить партнерам широкий спектр наших разработок в сфере медицины, вычислительной техники, коммуникаций, безопасности и энергетики», – сказал индустриальный директор радиоэлектронного комплекса Ростеха Сергей Сахненко.

После подписания дополнительного соглашения стороны обсудили ряд вопросов, касающихся реализации намеченных планов, и договорились о проведении дальнейшей работы.