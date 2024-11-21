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ФСИН обезопасит себя за 300 миллионов

ФСИН покупает криптографические средства защиты информации на 263,7 млн руб. Поставщиком выбрали компанию «Мигалка», которая была замечена в сорванных тендерах.

Криптозащита для силовиков

Как выяснил CNews, Федеральная служба исполнения наказаний выделила 263,7 млн руб. на покупку средств криптографической защиты информации. Закупку производили в формате аукциона. Сам тендер был опубликован на сайте госзакупок 1 октября 2024 г. 11 октября ФСИН выбрал поставщика. В конкурсе победила компания ООО «Мигалка», не первый раз сотрудничавшая со службой.

По результатам аукциона, начальная цена контракта снижена не была, а «Мигалка» стала единственным его участником, согласно протоколу подведения итогов.

Конкретные цели закупки в техническом задании к тендеру ФСИН не указала, на момент публикации данного материала служба не ответила CNews на вопрос о цели закупки.

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ФСИН
ФСИН закупает АКПШ «Континент» на 263,7 миллиона

Обычно, криптографическая защита необходима для обеспечения безопасности и конфиденциальности данных. Одним из основных аспектов криптографии является защита конфиденциальности, которая позволяет скрыть информацию от несанкционированного доступа, что обеспечивает безопасность данных пользователей и организаций.

Под защитой «Континента»

Для обеспечения криптографической защиты ФСИН выбрала аппаратно-программные комплексы шифрования (АПКШ) «Континент» версии 3.9, производства компании «Код безопасности».

Аппаратный комплекс шифрования представляет собой специализированное оборудование, предназначенное для выполнения криптографических задач, таких как шифрование и дешифрование данных. Он разработан для обеспечения высокой скорости обработки информации и защиты от различных угроз, связанных с безопасностью данных.

АПКШ «Континент» — централизованное решение, предназначенное для защиты сетевой инфраструктуры и создания виртуальных частных сетей (VPN) с использованием алгоритмов шифрования ГОСТ (набор стандартов шифрования, принятых в России). Комплекс включает в себя несколько ключевых компонентов, каждый из которых выполняет свои специфические функции.

Решение «Континент» построено на базе современных аппаратных платформ, что позволяет добиться 13 Гбит/с в режиме межсетевого экранирования и до 20 Гбит/с в режиме шифрования канала по ГОСТ.

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«Код безопасности»
АПКШ «Континент»

В контракте указано, что ФСИН желает закупить 779 таких комплексов: 494 — на аппаратной платформе IPC-R10 и 285 — на IPC-R50. Обе платформы являются частью АПКШ «Континент» и обе «построены» на базе процессора Intel Atom. Однако отличаются «начинкой», в том числе и моделью процессора: Atom C3338 для IPC-R10, Atom C3538 для IPC-R50.

Из документов следует, что один АПКШ на базе IPC-R10 обойдется ФСИН в 299 тыс. руб., а на базе IPC-R50 в 407 тыс. руб. за штуку.

Про поставщика комплексов

Компания «Мигалка» зарегистрирована в Москве 15 октября 2020 г. По данным сервиса «Контур.фокус» только чуть более чем за год своего существования «Мигалка» участвовала в 702 тендерах с общей суммой начальных цен договоров и контрактов в 6,9 млрд руб. и смогла победить в 243 государственных тендерах, подписав соглашения на 1,8 млрд руб.

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Облачные тренды

За все время существования компании она успешно заключила 403 госконтракта на сумму 5,8 млрд руб. Конкретно с ФСИН компания сотрудничает уже не первый раз, в августе 2024 г. «Мигалка» поставляла службе ПК на сумму 68 млн руб. В марте 2024 г. компания также поставляла ФСИН ПК, но уже на 205 млн руб. Самый крупный по сумме госконтракт — 559 млн руб. организация заключила с Федеральным казначейством России на поставку ПК в 2022 г. Впоследствии данный контракт был расторгнут из-за срыва поставок.

Также «Мигалка» известна тем, что с ней разорвал контракт на поставку моноблоков Росстат и поставку ПК в отделения МЧС остановил ФАС.

Антон Мушинский

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