X-Com масштабировала систему видеонаблюдения Академии ФСИН России

Системный интегратор X-Com, входящий в одноименную группу компаний, завершил проект развития системы охранного видеонаблюдения «Академии права и управления Федеральной службы исполнения наказаний» (Академии ФСИН России).

Для соблюдения режима охраны внешнего периметра здания академии и прилегающих к нему территорий заказчику потребовалось масштабировать систему видеонаблюдения. Проект предусматривал замену не отвечающих актуальным требованиям видеокамер, включение в систему дополнительных камер, а также коммутационного оборудования и видеорегистратора. Кроме того, требовалось расширить возможности управления действующей системы.

Подрядчик проекта определялся на основании открытого тендера, участниками которого стали ведущие системные интеграторы, специализирующиеся на проектировании, внедрении и сервисе систем технической безопасности. Наряду с финансовыми условиями при рассмотрении заявок оценивался опыт кандидатов в реализации аналогичных по объему и сложности проектов для государственных образовательных учреждений. Компания X-Com, подтвердившая компетенции проектным портфолио и рекомендациями заказчиков, была признана победителем.

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Проектная команда X-Com провела аудит действующей у заказчика системы видеонаблюдения, проанализировали требования к новому оборудованию и определили оптимальную глубину видеоархива. На основании полученных данных была разработан проект развития системы и составлена спецификация необходимого оборудования. Для организации периметрального видеонаблюдения были выбраны камеры Hikvision различных форм-факторов. Формирование и хранение архива обеспечивает сетевой видеорегистратор TRASSIR NeuroStation 8800R/64. Для коммутации видеопотоков в состав решения включен PoE-коммутатор TP-Link TL-SG1008P.

Проект выполнен в строгом соответствии с контрактными условиями по объему и срокам. Выполнены все необходимые пуско-наладочные работы и тестирование. Наиболее полное использование ресурсов и возможностей действующей у заказчика системы позволило минимизировать бюджет проекта. В рамках сервисного контракта X-Com обеспечивает обслуживание и техническую поддержку решения.