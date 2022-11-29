Разделы

Техника
|

Dell скрестила квантовый компьютер с обычной ЭВМ, чтобы новые вычисления стали доступнее

На конференции Supercomputing 2022 представили гибридную систему, комбинирующую черты традиционной ЭВМ и квантового компьютера. Назначение — имитировать работу полноценной квантовой системы.

Квантовые компьютеры — прекрасно, но...

Корпорация Dell и компания IonQ на конференции Supercomputing 2022 представили новую гибридную вычислительную систему, которая сочетает характеристики квантового и традиционного компьютеров.

Как заявил Мэттью Кисан (Matthew Keesan), вице-президент IonQ по разработке продуктов, сегодняшние квантовые компьютеры «слишком малы и слишком шумны», в то время как скомбинировав их с традиционной ЭВМ можно «получить ответы, которые ни одна из систем не способна дать сама по себе».

Система, получившая название Dell Quantum Computing Solution основана на том, что в пресс-релизе IonQ названо «классическим квантовым симулятором Dell», построенном на базе серверов Dell Power Edge. Кроме того, частью DQCS являются «квантовые компьютеры IonQ и команда по разработке квантовых алгоритмов, что обеспечивает ключевые возможности квантовых вычислений».

dell_600.jpg

Dell и IonQ представили гибридный квантовый компьютер, оказавшийся симулятором

«Комбинация Qiskit Dell Runtime и IonQ Aria обеспечивает пользователям возможность быстро разрабатывать алгоритмические подходы к сложным сценариям, в том числе в сфере симуляции химических реакций и материалов, обработки естественного языка и машинного обучения».

Стоит отметить, что Qiskit Dell Runtime — это платформа для запуска гибридных классико-квантовых алгоритмов в локальных и удаленных средах, а IonQAria — это вполне реальный (по утверждению разработчика) квантовый компьютер коммерческой доступности.

В пресс-релизе Dell, впрочем, уточняется, что речь идет об использовании ПО, написанного специально под IonQAria.

Новые правила аккредитации и получения налоговых льгот для ИТ-компаний: что важно знать
Поддержка ИТ-отрасли

В общем и целом, Dell Quantum Computing Solution представляет собой симулятор квантового компьютера на базе высокопроизводительных систем, относящихся, тем не менее, к разряду классических.

200 человек в мире

Как отметил Мэттью Кисан, для того, чтобы квантовые вычисления получили распространение, необходимо сделать их более доступными, чем сейчас. Симуляторы могут этому существенно поспособствовать: демократизация процесса поспособствует появлению новых сценариев использования.

«Мы шутим, что в мире есть всего около двух сотен человек, которые действительно знают, как программировать квантовые компьютеры, — отметил Кисан. — Откуда взяться тысячам, десяткам тысяч, миллионам квантовых программистов? Ответ: доступность. Симуляторы — это наиболее доступный способ для всех войти в эту область, это очень мощный инструмент».

«Квантовые вычисления обещают решение многих проблем, которые не по зубам традиционным вычислительным система, — говорит Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. — Но, во-первых, работа с квантовыми вычислительными системами радикально отличается от традиционного программирования, а во-вторых, реальные квантовые компьютеры слишком малочисленны, чтобы большое количество специалистов могли изучить принципы работы с ними. Без программ и программистов квантовый компьютер — потенциально ценная, но не приносящая реальной пользы вещь. Так что действительно, работоспособные эмуляторы могут помочь расширить количество специалистов, а значит, и сформировать более высокий спрос на такие системы».

Роман Георгиев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

МВД не могут поставить СХД ценой миллиард за штуку. Поставщик платит миллионы за неустойку

Сбежавшая из России бывшая «дочка» Huawei выпустила сверхдешевый антикризисный смартфон с большим аккумулятором. Цена

Программисты Apple сломали экраны дорогих флагманских iPhone. Проблема стала массовой

Восстание машин. Из-за ошибки в прошивке клавиатуры научились самостоятельно набирать осмысленные тексты

В Google испугались чат-ботов с ИИ. Они могут лишить компанию львиной доли доходов

«Ростелеком» за миллиард купил компанию, занимающуюся информбезопасностью

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие планшеты 2022 года: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO Phantom X2: флагман новой линейки

Делаем открытки к Новому году: лучшие приложения и онлайн-сервисы

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще