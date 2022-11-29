Dell скрестила квантовый компьютер с обычной ЭВМ, чтобы новые вычисления стали доступнее

На конференции Supercomputing 2022 представили гибридную систему, комбинирующую черты традиционной ЭВМ и квантового компьютера. Назначение — имитировать работу полноценной квантовой системы.

Квантовые компьютеры — прекрасно, но...

Корпорация Dell и компания IonQ на конференции Supercomputing 2022 представили новую гибридную вычислительную систему, которая сочетает характеристики квантового и традиционного компьютеров.

Как заявил Мэттью Кисан (Matthew Keesan), вице-президент IonQ по разработке продуктов, сегодняшние квантовые компьютеры «слишком малы и слишком шумны», в то время как скомбинировав их с традиционной ЭВМ можно «получить ответы, которые ни одна из систем не способна дать сама по себе».

Система, получившая название Dell Quantum Computing Solution основана на том, что в пресс-релизе IonQ названо «классическим квантовым симулятором Dell», построенном на базе серверов Dell Power Edge. Кроме того, частью DQCS являются «квантовые компьютеры IonQ и команда по разработке квантовых алгоритмов, что обеспечивает ключевые возможности квантовых вычислений».

Dell и IonQ представили гибридный квантовый компьютер, оказавшийся симулятором

«Комбинация Qiskit Dell Runtime и IonQ Aria обеспечивает пользователям возможность быстро разрабатывать алгоритмические подходы к сложным сценариям, в том числе в сфере симуляции химических реакций и материалов, обработки естественного языка и машинного обучения».

Стоит отметить, что Qiskit Dell Runtime — это платформа для запуска гибридных классико-квантовых алгоритмов в локальных и удаленных средах, а IonQAria — это вполне реальный (по утверждению разработчика) квантовый компьютер коммерческой доступности.

В пресс-релизе Dell, впрочем, уточняется, что речь идет об использовании ПО, написанного специально под IonQAria.

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В общем и целом, Dell Quantum Computing Solution представляет собой симулятор квантового компьютера на базе высокопроизводительных систем, относящихся, тем не менее, к разряду классических.

200 человек в мире

Как отметил Мэттью Кисан, для того, чтобы квантовые вычисления получили распространение, необходимо сделать их более доступными, чем сейчас. Симуляторы могут этому существенно поспособствовать: демократизация процесса поспособствует появлению новых сценариев использования.

«Мы шутим, что в мире есть всего около двух сотен человек, которые действительно знают, как программировать квантовые компьютеры, — отметил Кисан. — Откуда взяться тысячам, десяткам тысяч, миллионам квантовых программистов? Ответ: доступность. Симуляторы — это наиболее доступный способ для всех войти в эту область, это очень мощный инструмент».

«Квантовые вычисления обещают решение многих проблем, которые не по зубам традиционным вычислительным система, — говорит Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. — Но, во-первых, работа с квантовыми вычислительными системами радикально отличается от традиционного программирования, а во-вторых, реальные квантовые компьютеры слишком малочисленны, чтобы большое количество специалистов могли изучить принципы работы с ними. Без программ и программистов квантовый компьютер — потенциально ценная, но не приносящая реальной пользы вещь. Так что действительно, работоспособные эмуляторы могут помочь расширить количество специалистов, а значит, и сформировать более высокий спрос на такие системы».