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Дугин Антон
|12.05.2025
|Kokoc Group создала первого в России цифрового «двойника бренда» 1
|18.05.2022
|Закон о единой системе учета интернет-рекламы просят отложить. Он разорит рынок 1
Дугин Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 137 1
|ЛДПР 107 1
|АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 98 1
|Жигарев Сергей 16 1
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