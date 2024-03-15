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Импортонезависимость
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Группа «Иннотех» станет участником конференции CNews «Импортозамещение ИТ 2024»

Группа «Иннотех», ведущий поставщик инновационных решений для цифровизации бизнеса, традиционно принимает участие в ежегодной конференции «Импортозамещение ИТ», организованной CNews. На мероприятии 19 марта компания представит свои наработки в области создания импортонезависимых инфраструктурных решений для бизнеса.

Особое внимание будет уделено отечественной службе каталогов, решению, которое позволяет представлять ресурсы организации в виде иерархии, а также консолидировать информацию о них. В продукте реализован набор функциональности для бесшовной миграции с Windows на любую отечественную ОС, не нарушив бесперебойную работу.

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Импортозамещение

Среди ключевых преимуществ: быстрое развертывание, работа в гетерогенной среде, поддержка территориально распределенной топологии организации. Решение построено с помощью архитектуры, которая обеспечивает быстрое вертикальное и горизонтальное масштабирование. Более того, служба каталогов разработана с использованием Open Source технологий и зарегистрирована в Едином реестре российского ПО, благодаря чему исключен риск остановки сервисной поддержки ПО.

Помимо этого продукта, будут продемонстрированы и другие инфраструктурные решения: служба управления конфигурациями и служба идентификации и управления доступом. На стенде №1 эксперты Группы «Иннотех» расскажут о ключевых возможностях, преимуществах заявленных продуктов и решаемых задачах, а также покажут интерфейсы взаимодействия, опишут технологический стек, расскажут про опыт внедрения и продемонстрируют дорожную карту развития продуктов.

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