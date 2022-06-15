Разделы

Бизнес Кадры
|

Группа «Иннотех» объявляет о назначении Дмитрия Харитонова на должность генерального директора

Группа «Иннотех», поставщик инновационных решений для цифровизации бизнеса, объявила об изменениях в руководстве: Дмитрий Харитонов назначен на должность генерального директора. Он сменил на этом посту Игоря Калганова, который возглавил группу «Т1» в мае 2022 г. Об этом CNews сообщили представители «Иннотех».

На новом посту Дмитрий сменил Игоря Калганова, который возглавил группу «Т1» в мае 2022 г. В должности генерального директора «Иннотех» Дмитрий Харитонов сосредоточится на развитии бизнеса как внутри страны, так и на международном рынке. Ключевым направлением деятельности «Иннотех» останется разработка инновационных решений для цифровизации бизнеса, комплексные решения для фронт- и бэк-офисов, современные финтех-продукты, системы работы с большими данными. В планах компании продолжить развивать партнерские связи со странами региона СНГ, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки.

«Сегодня “Иннотех” известен на российском рынке как одна из крупнейших ИТ-компаний страны, с уверенными показателями роста. Я убежден, что экспертиза и опыт Дмитрия в этой сфере помогут не просто продолжать успешный курс развития “Иннотех”, но и добиться новых высот, выйти на новые рынки, создать революционные разработки. В современным реалиях бизнес как никогда нуждается в инновационных решениях, чтобы своевременно отвечать на запросы клиентов и рыночной конъюнктуры», - сказал Игорь Калганов, генеральный директор группы «Т1».

«Группа “Иннотех” — это исключительный пример стремительного развития ИТ-компании на российском рынке. Всего за полтора года была проделана огромная работа, и продемонстрированы выдающиеся результаты: команда насчитывает уже более 10 тыс. сотрудников, а выручка за 2021 г. увеличилась в семь раз, - отметил Дмитрий Харитонов, генеральный директор группы «Иннотех». – “Иннотех” уже представил рынку ряд основополагающих продуктов для цифровизации финтех-отрасли, сейчас общий охват пользователей составляет более 15 млн человек. Наша команда продолжит наращивать темп и масштабировать то, что уже сделано. Несомненно, решения “Иннотех” будут востребованы далеко за пределами России и СНГ. Арабский мир, Китай и азиатские рынки сейчас с большим интересом наблюдают за тем, как мы обеспечиваем себе технологический суверенитет. В этом отношении наш опыт уникален, а наши продукты более чем конкурентоспособны на международной арене».

За время своей профессиональной деятельности Дмитрий прошел путь от инженера-программиста до top-менеджера. С октября 2017 г. до недавнего времени являлся управляющим директором по производству программных продуктов в Luxoft, где обеспечивал работу подразделения, численностью более 3000 человек. Дмитрий также занимался организацией и управлением выделенными центрами разработки ПО для лидеров мировых индустрий: GE, Microsoft, Boeing AT&T, Juniper, Avaya, Extreme Networks и других. Высшее техническое образование Дмитрий получил в МГТУ им. Н.Э. Баумана.

***

Группа «Иннотех» (входит в группу «Т1») с 2020 г. разрабатывает решения для цифровизации бизнеса. «Иннотех» выстраивает партнерские отношения с ведущими компаниями финансового сектора, предлагая им комплексные решения для фронт- и бэк-офисов, современные финтех-продукты, системы работы с большими данными.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Создатель Twitter объявил о рождении интернета «пятого поколения»

Бывший гендиректор МГТС купил сразу двух крупных сотовых операторов

Сотрудница «Ростелекома» отсудила без малого миллион за незаконное увольнение

Операторы нашли хитрый способ защитить россиян от надзора спецслужб

Intel больше не нужны разработчики процессоров для ПК. Расширение штата остановлено

Стартап Xsolla, уволивший 150 человек по совету Big Data, ликвидирует главный российский офис

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Бюджетные телевизоры: что можно купить за 20 000 рублей в 2022 году

Технологии для дачников: лучшие IP-камеры видеонаблюдения

Обзор ноутбука MSI Modern 15 A11S

Показать еще

Наука

На пути к квантовому Интернету: физики телепортировали данные по элементарной сети

Внеземной камень из египетской пустыни — первое свидетельство редчайшего взрыва сверхновой

На Марсе есть полярные сияния, но нет магнитного поля — как такое возможно?
Показать еще