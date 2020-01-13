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«Ростелеком» закрыл сделку по приобретению «Даталайна»

Бизнес Инвестиции и M&A
, Текст: Владимир Бахур

«Ростелеком» объявил о том, что дочерняя компания «Ростелекома» — ЦХД (ГК «Ростелеком – Центры обработки данных») — закрыла сделку по приобретению 100% долей «Даталайна», второго после группы «Ростелеком» игрока рынка центров обработки данных (ЦОД). Совет директоров 20 ноября 2019 года одобрил приобретение «Даталайна».

«Данное приобретение значительно усиливает конкурентные позиции ГК “Ростелеком“, гарантируя безусловное лидерство в перспективном и растущем двухзначными темпами сегменте услуг облачных решений и создания масштабных инфраструктурно-продуктовых экосистем, расширяя спектр и гибкость предлагаемых сервисов в этом направлении, - говорит президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

«Вхождение в “Ростелеком“ позитивно отразится на взаимодействии с нашими клиентами. Вместе мы сможем предложить им значительно больший набор сервисов и значительно более широкую географическою доступность, - утверждает генеральный директор «Даталайна» Юрий Самойлов. - Никаких кадровых изменений в “Даталайн” не происходит. Текущие изменения кумулятивно сделают обе компании существенно сильней и предложат рынку новые, ещё более высокие стандарты качества оказания услуг и географического предложения».



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