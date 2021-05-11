«Ростелеком-ЦОД» начал тестирование решений для энергоэффективного охлаждения

Инженеры компании DataLine, входящей в группу компаний «Ростелеком-ЦОД», начали эксперименты с использованием альтернативных методов охлаждения оборудования. По сравнению с традиционным воздушным охлаждением эти решения могут снизить энергопотребление на 25–35%. Обе технологии позволяют повысить плотность активного оборудования и могут использоваться в стойках с повышенной мощностью до 20 кВт.

При использовании погружного жидкостного, или иммерсионного, охлаждения ИТ-оборудование помещается непосредственно в контейнер с охлаждающей диэлектрической жидкостью. По расчетам производителя, эта технология способна сократить расходы на строительство дата-центра до 30% и инженерную инфраструктуру до 20%. Суммарная экономия на общих капитальных затратах от применения погружного охлаждения может составить от 16 до 30%.

Операционные же затраты могут сократиться на 30–50% благодаря снижению энергопотребления и расходов на обслуживание инфраструктуры.

Охлаждение с помощью контурных трубок позволяет прикрепить охлаждающие элементы прямо к процессорам, дискам, памяти и другим «горячим» частям сервера. Данная технология также позволит сократить капитальные затраты до 50%: на охлаждение требуется меньше кондиционеров. В будущем это также приведет к снижению операционных затрат на 35% за счет экономии электроэнергии.

«В ходе экспериментов инженеры проверят эти технологии при повышенной плотности оборудования в стойке. При успешном тестировании мы сможем масштабировать полученный опыт в рамках всей группы компаний “Ростелеком-ЦОД” и получить значимый эффект, ― комментирует Юрий Самойлов, первый заместитель генерального директора «Ростелеком-ЦОД». ― Обе технологии интересны с точки зрения размещения высоконагруженного оборудования, и в ближайшее время мы сможем предложить альтернативные варианты охлаждения всем клиентам, которые заинтересованы в подобных энергоэффективных решениях».