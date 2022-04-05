Объекты связи «Ростелекома» в Челябинской области готовы к пику половодья

Инфраструктура связи Южного Урала готова к сезону большой воды. По прогнозу челябинского гидрометцентра пик половодья на реках Южного Урала придется на период с 5 по 15 апреля 2022 г.. Несмотря на то, что синоптики дают прогноз на уровне среднемноголетних значений, специалисты «Ростелекома» провели полную подготовку и проверку объектов связи к паводковому и пожароопасному периодам. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

В местах возможного затопления, особенно на юге области, тщательно обследованы линии телекоммуникаций и колодцы кабельной канализации. Инфраструктура связи оборудована системами автоматического оповещения о возможных аварийных ситуациях. Распределительные шкафы защищены от подтопления, организован отвод талых вод от объектов, проведена герметизация колодцев. Магистральные оптические линии компании на 100% зарезервированы, в случае нештатной ситуации сигнал будет направлен по альтернативному каналу связи с равнозначной пропускной способностью. Все объекты магистральной сети, автоматические междугородные телефонные станции и центры обработки данных обеспечены аккумуляторными батареями и автоматическими дизельными электростанциями. Время работы оборудования на резервных источниках питания составляет не менее семи суток.

Всего на случай дружной весны в Челябинской области «Ростелеком» подготовил 80 стационарных дизельных электростанций и более 60 передвижных источников питания. Обеспечена техническая готовность подвижных узлов связи на базе автомобилей «ЗИЛ» и «Урал», оборудованных средствами восстановления каналов коммуникации в полевых условиях. На случай аварийных ситуаций создан запас кабельно-проводниковой продукции и муфт.

«Экипажи подвижных узлов связи и 49 аварийных бригад готовы к оперативному восстановлению инфраструктуры в срок до десяти часов независимо от погоды, времени суток и удаленности населенного пункта. Главная задача проводимых сейчас мероприятий − профилактика аварийных ситуаций на сетях “Ростелекома” и обеспечение бесперебойной работы интернета, интерактивного телевидения, телефонии и других цифровых сервисов на территории Южного Урала», – сказал Михаил Сергеев, директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком».

Для оперативного информирования населения о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций и координации действий по их ликвидации «Ростелеком» взаимодействует с подразделениями ГУ МЧС России по Челябинской области и администрациями муниципалитетов.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.