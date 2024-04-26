Система управления пассажиропотоком на транспорте Sitronics Group вошла в реестр ПО Минцифры РФ

Программное обеспечение для автоматизации управления доступом пассажиров на транспортные средства «Информационно-аналитическая система подсчета пассажиропотока» разработки Sitronics Group внесено в Единый реестр российских программ Минцифры.

Система управления пассажиропотоком – решение для автоматизации управления доступом пассажиров на остановочные пункты и транспортные средства в зависимости от загруженности, наличия посадки на транспортное средство и статистики пассажиропотока. ПО разработано для недопущения перегрузов остановочных пунктов и транспортных средств, а также проходов пассажиров к транспортным путям без объявленной посадки.

Система фиксирует все входы, выходы пассажиров, что позволяет осуществлять автоматический подсчет пассажиров в режиме реального времени, накапливать статистику пассажиропотока по каждому объекту для резервирования мест в различных временных периодах. Решение предусматривает интеграцию с системами контроля и управления доступом, управляющими физическим открытием или закрытием доступа, бортовыми и другими системами транспортных средств, обеспечивающими функционирование транспортных пассажирских перевозок.

Решение уже применяется на инновационных электросудах в Москве, которые перевозят пассажиров по двум маршрутам «Киевский» – «Сердце столицы» и «ЗИЛ – Печатники».

«Наша группа компаний не только выполнила проект по разработке и производству электросудов, но также обеспечила работу маршрута современным решением и оборудованием для управления пассажиропотоком. Система позволяет исключить превышение количества пассажиров на судах, которые вмещают до 50 человек, обеспечивает безопасность и комфорт с соблюдением оптимальной загрузки. Система учитывает, сколько человек прошли на судно, а также на причал для ожидания прибытия транспорта. Все объекты оснащены датчиками автоматизированного подсчета пассажиров с распознаванием людей. В случае приближения числа пассажиров к максимальному, входные турникеты на причал и на судно блокируются. Если кто-то выходит, доступ снова открывается до заполнения или до того, как капитан судна отдаст команду о завершении посадки», – сказал вице-президент по программным продуктам и решениям Sitronics Group Павел Дрейгер.

Также каждое судно оборудовано специально разработанной системой с интерфейсом для капитана, в которой он выбирает причал и обозначает начало высадки и посадки пассажиров. Комплексная система работает таким образом, что до момента начала посадки турникеты остаются заблокированными.

Решение для управления учетом пассажиропотока интегрировано с системами с системами оплаты банковскими картами и картой «Тройка», а также системами департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, что позволяет в онлайн-формате передавать необходимую информацию о количестве пассажиров в ЦОДД.