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Индексная книга (каталог) CNews*
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Геппенер Максим


УПОМИНАНИЯ


20.06.2025 Новый маршрут водного электротранспорта «Новоспасский» — «ЗИЛ» стал доступен пользователям 2ГИС 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Геппенер Максим и организации, системы, технологии, персоны:

2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 317 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 41 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1000 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1839 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2616 1
Apple iOS 7997 1
Google Android 14325 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44385 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5053 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 875 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367188, в очереди разбора - 751323.
Создано именных указателей - 177106.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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