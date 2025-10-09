Разделы

Московская биржа обновляет механизм расчета индексов иностранных цифровых валют

Московская биржа обновляет методику расчета индексов иностранных цифровых валют. Изменения предусматривают начало использования для расчета спотовых цен криптовалют, а не производных инструментов на них как ранее, а также старт расчета нового индекса —Индекса МосБиржи Эфириума. Об этом CNews сообщили представители МосБиржи.

Индекс МосБиржи Эфириума (код – MOEXETH) отражает динамику цены Эфириума. Индикатор будет рассчитываться один раз в день в 12:30 МСК на основе спотовых цен торговой пары ETH/USDT с четырех криптобирж – Binance, Bybit, OKX и Bitget.

Индексы иностранных цифровых валют рассчитываются как средневзвешенное значение цен с учетом весовых коэффициентов отобранных торговых площадок. Весовые коэффициенты криптобирж рассчитываются на основе торговых объемов отслеживаемых инструментов и ежеквартально пересматриваются. Текущие весовые коэффициенты доступны на странице Индекса.

В перспективе индикаторы могут быть использованы в качестве базового актива для финансовых инструментов.

