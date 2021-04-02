Россия возобновляет авиасообщение с Сейшелами. Разрешения для туристов оформляются с помощью российских технологий распознавания паспортов

2 апреля 2021 года после длительного перерыва Россия возобновляет прямое авиасообщение с Республикой Сейшельские острова. Рейс из Москвы на остров Маэ выполнила компания «Аэрофлот». Для въезда на архипелаг необходимо предъявить особый документ - Travel Authorisation - поэтому, чтобы сделать процесс заполнения формы разрешения на въезд быстрым и бесконтактным, применяются технологии распознавания паспортов российской компании Smart Engines. Они встроены в единую систему сбора и анализа информации о прибывающих на острова и обеспечивают путешественникам со всего мира удобный ввод паспортных данных в специальном мобильном приложении и на веб-сайте.

Для посещения Сейшельских островов гражданам России не нужна виза, но необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус и оформить разрешение на въезд до полета. Подать заявку на осуществление поездки можно со своего телефона, установив мобильное приложение Seychelles Travel Auth для Android или iOS, или на специальном сайте. Они являются частью информационной системы Travizory Visitor Management Platform, поставку которой Сейшельским островам осуществил швейцарский разработчик, компания Travizory Border Security SA.

С технологиями автоматического распознавания путешественникам достаточно показать документ камере смартфона или загрузить его фотографию. Решение поддерживает распознавания данных паспортов более 200 стран и юрисдикций мира. Высокую точность и скорость извлечения данных обеспечивают алгоритмы ИИ, в основе которых лежат результаты научных исследований ученых Smart Engines в области создания малобитных нейронных сетей. Распознавание выполняется на мобильном телефоне или на сайте, изображения документов не передаются в сторонние сервисы. Это позволяет обеспечивать безопасность обработки персональных данных в соответствии с международными стандартами.

После выполнения всех необходимых действий в приложении или на сайте путешественники получают официальное разрешение на поездку. Сгенерированный системой штрих-код они могут предъявить при регистрации на рейс. Так авиакомпании могут проверить действительность разрешения на въезд до посадки, а путешественники могут быть уверены, что их не остановят в пути и они могут спокойно насладиться путешествием.

«Платформа Travizory позволяет не только управлять информацией о путешественниках, но и дает новый положительный опыт в сфере туризма для пассажиров и авиакомпаний. Технологии распознавания паспортов Smart Engines позволяют посетителям Сейшельских островов в нашей системе удобно заполнить разрешение на въезд, дистанционно выполнить все необходимые для путешествия процедуры и сделать свой отдых безопасным», – уточняет Рено Ирмингер, генеральный директор Travizory Border Security SA.

«В текущей ситуации людям требуется возвращение к нормальной жизни, возможность путешествовать, не ощущая ограничений. Решение наших партнеров из компании Travizory — это история про возможность возвращения к обычной жизни, когда удобные дистанционные сервисы позволяют людям со всего мира безопасно посещать другие страны и отдыхать», – комментирует к.т.н. Владимир Арлазаров, генеральный директор Smart Engines.