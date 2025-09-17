Разделы

«МегаФон»: умные технологии покорили села Республики Алтай

Сельчане в регионе стали чаще внедрять современные технологии в свой быт. За последний год количество умных устройств, подключенных к сети «МегаФона» в сельских населенных пунктах республики, выросло на 52%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Лидером по цифровизации стал Майминский район региона. Местные жители составляют 49% всех сельских пользователей электронных помощников. Также активно оснащают дома гаджетами для повышения комфорта и безопасности абоненты оператора из Чемальского (30%) и Турочакского (8%) районов. Они расположились на втором и третьем месте рейтинга соответственно.

В небольших населенных пунктах региона среди владельцев умных устройств преобладают люди 35-44 лет – 39% от общего числа. Вторую строчку занимают сельчане от 45 до 54 лет – 28%, а третью — жители 55‑64 лет (16%). Менее активна аудитория 25‑34 лет (11%) и старше 65 лет (6%).

Потребление трафика умными устройствами также растет: за год объем данных увеличился на 11%. Значимый вклад в динамику вносят системы умного дома: камеры наблюдения, отопительные системы, охранные комплексы, автоматика для ворот и прочие интеллектуальные приборы. Жители сел управляют ими через мобильные приложения, звонки или СМС‑команды — количество входящих SMS на GSM-модули за год выросло почти в 2,5 раза.

Олег Цветков, «Таграс»: Мы отказались от фрагментарного подхода к автоматизации
Цифровизаци\

SIM‑карты позволяют управлять техникой на любом расстоянии. Стабильный сигнал — ключевое условие для работы цифровых систем. В местах, где отсутствует проводной интернет, его заменяет мобильная связь.

Для поддержания одновременной работы тысяч устройств инженеры «МегаФона» с начала 2025 г. построили и модернизировали телеком‑объекты во всех 10 районах Республики Алтай и региональном центре - Горно-Алтайске. Внедрение дополнительного частотного слоя LTE позволило увеличить медианную скорость мобильного интернета в республике в первом полугодии до 50,47 Мбит/с.

