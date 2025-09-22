Разделы

Сельчан из Алтайского края захватил тренд на умные устройства

За последний год количество умных устройств, подключенных к сети «МегаФона» в сельских населенных пунктах Алтайского края, выросло на 29%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Лидером по цифровизации стал Первомайский район. Местные жители составляют 11% всех сельских пользователей электронных помощников. Также активно оснащают дома гаджетами для повышения комфорта и безопасности абоненты оператора из Каменского (9%) и Павловского (8%) районов. Они расположились на втором и третьем месте рейтинга соответственно.

В небольших населенных пунктах края среди владельцев умных устройств преобладают люди 35-44 лет – 37% от общего числа. Вторую строчку занимают сельчане от 45 до 54 лет – 24%, а третью — жители 25‑34 лет (21%). Менее активна аудитория 55‑64 лет (8%), старше 65 лет (6%) и жители в возрасте от 16 до 24 лет (4%).

Потребление трафика умными устройствами также растет: за год объем данных увеличился на 61%. Значимый вклад в динамику вносят системы умного дома: камеры наблюдения, отопительные системы, охранные комплексы, автоматика для ворот и прочие интеллектуальные приборы.

Цифровизация

Сим‑карты позволяют управлять техникой на любом расстоянии. Стабильный сигнал — ключевое условие для работы цифровых систем. В местах, где отсутствует проводной интернет, его заменяет мобильная связь.

Для поддержания одновременной работы тысяч устройств инженеры «МегаФона» с начала года построили и модернизировали более 160 телеком‑объектов во всех районах Алтайского края. Внедрение дополнительных частотных слоев LTE позволило увеличить медианную скорость мобильного интернета на территории края в первом полугодии до 30,56 Мбит/с.

