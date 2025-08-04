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«Авито Подработка»: Алтайский край стал лидером по числу новых предложений о подработке

Эксперты «Авито Подработки» проанализировали данные платформы за первое полугодие 2024/2025 гг. и выявили регионы России, где спрос заказчиков на временных исполнителей вырос больше всего. Алтайский край стал лидером по приросту числа предложений о подработке — увеличение составило 36% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. За неполную занятость исполнителям в регионе предлагали в среднем 35 – 70 тыс. руб. в месяц. Об этом CNews сообщили представители «Авито Подработки».

Особенно активно компании ищут временных исполнителей в логистике и доставке: число предложений для водителей и курьеров увеличилось более чем вдвое (+104%). Также почти в два раза (+95%) выросло количество предложений о частичной занятости в сфере общественного питания — в кафе и точках быстрого питания.

В других регионах также наблюдается заметный рост: так, в Хабаровском крае число предложений о подработке увеличилось на 24%, а диапазон среднего предлагаемого вознаграждения за частичную занятость варьируется от 42 до 65 тыс. руб. в месяц. Больше всего новых предложений в регионе появилось для специалистов в общепите (+75%), а также для специалистов фитнес-клубов и бьюти-индустрии (+64%).

На третьем месте в рейтинге — Ставропольский край с ростом числа предложений о подработке на 23% и средними предлагаемыми вознаграждениями от 40 до 90 тыс. руб. в месяц за частичную занятость. Чаще всего заказчики стали приглашать исполнителей на подработку в сфере гостеприимства и туризма (+93%) и общественного питания (+79%).

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Регионы России с самым высоким приростом числа предложений о подработке за год, первое полугодие 2024/2025

«Мы отмечаем стабильный рост интереса к вариантам подработки со стороны исполнителей и заказчиков по всей стране. Особенно заметен рост в логистике — число предложений для курьеров и водителей в Алтайском крае удвоилось, а в некоторых регионах также активно растет. Это связано с развитием сервисов доставки и e-commerce. Для многих исполнителей подработка стала устойчивым дополнительным источником дохода и возможностью быстро выполнять задания без собеседований. Это также быстрый и простой способ входа в профессию для тех, кто хочет сменить сферу деятельности или просто попробовать свои силы в чем-то новом», — сказал Сергей Яськин, директор «Авито Подработки».

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