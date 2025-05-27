ДИТ Москвы: 9 из 10 московских ИТ-специалистов продолжают совершенствовать профессиональные навыки

Девять из десяти столичных ИТ-специалистов продолжают совершенствовать свои профессиональные навыки и ставят перед собой новые профессиональные цели. Об этом сообщили аналитики Департамента информационных технологий города Москвы по итогам исследования. Чаще всего айтишники повышают эффективность применения рабочих инструментов, осваивают языки программирования и иностранные языки.

«Информационные технологии — динамично развивающаяся отрасль, в которой постоянно появляются новые решения и сервисы, а сама она требует не только предметных знаний, но и “мягких” навыков, ведь любой ИТ-проект реализуется в команде. Московские ИТ-специалисты стремятся постоянно совершенствоваться в профессии. Для улучшения своих навыков, повышения в должности и развитии профессиональных возможностей 9 из 10 респондентов продолжают обучение и в этом году ставят перед собой новые профессиональные цели: 49% опрошенных хотели бы научиться эффективно использовать рабочие инструменты, 46% планируют заняться изучением новых технологий и языков программирования, 36% — изучением иностранных языков. Также в числе востребованных навыков — тайм-менеджмент, soft skills и лидерство», — сказала начальник аналитического управления Департамента информационных технологий Москвы Мариам Аревадзе.

Технологии становятся значимой частью многих отраслей: здравоохранения, строительства, ритейла, банковской сферы, индустрии развлечений и других. Почти половина опрошенных столичных айтишников имеет профильное высшее образование, связанное с информационными технологиями и коммуникациями. При этом ИТ-профессии активно осваивают в том числе те, кто много лет проработал по другой специальности.

Как показал опрос, 57% столичных специалистов ИТ-отрасли раньше трудились по другой профессии и сменили ее в среднем в 36 лет. Для обучения своей текущей профессии опрошенные специалисты помимо получения высшего образования использовали и другие методы: 41% прошли курсы повышения квалификации, для 40% обучение проводилось в процессе выполнения поставленных задач и погружения в работу, а 30% воспользовались онлайн-тренингами на различных образовательных платформах.

Опрошенные московские специалисты работают в разных по размеру компаниях: 32% респондентов выбрали организации, штат которых не превышает 100 сотрудников, 25% работают в средних компаниях (от 100 до 500 человек), еще 26% – трудятся в крупных компаниях, где более 500 сотрудников. Независимо от размера компании в топ-3 условий для сотрудников, предоставляемых организациями, входит возможность работать удаленно, наличие добровольного медицинского страхования (ДМС), современное производительное оборудование.

По результатам мониторинга, в 2024 г. на рынке труда в сфере ИТ и телекоммуникаций больше всего предложений для программистов и разработчиков – 23% вакансий. Самыми востребованными по количеству вакансий на рынке являются программисты «1C», Java, PHP, Python и C++. При этом востребованность разработчиков, владеющих «1С» и Java, остается на высоком уровне уже более шести лет подряд. В 2024 г. на 7% выросло общее количество студентов, обучающихся на ИКТ-специальностях в Москве.

В рамках опроса также выяснилось, что 41% ИТ-специалистов уже используют в своей работе возможности искусственного интеллекта, а еще 43% опрошенных планируют его применять. При этом порядка 10% вакансий от работодателей в сфере разработки и программирования связаны с искусственным интеллектом, а наиболее востребованными навыками являются опыт работы с машинным обучением, знание языка программирования Python и платформы для разработки, доставки и запуска контейнерных приложений Docker.