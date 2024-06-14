«Ситроникс» выплатит властям Москвы миллионы за слабую защиту школьников от интернета. Власти требовали заплатить в пять раз больше

Суд частично удовлетворил иск ДИТ Москвы к АО «Ситроникс». За недостаточную защиту школ и колледжей от нежелательного контента компания заплатит 2 млн рублей.

«Ситроникс» недостаточно фильтровала контент

Компания АО «Ситроникс» проиграла суд Департаменту информационных технологий Москвы, поскольку не сумела обеспечить защиту от вредного контента несовершеннолетних учащихся образовательных учреждений, которые обеспечивала интернетом.

ДИТ Москвы потребовал от «Ситроникс» оплатить неустойку 10 млн руб. за недостаточную контент-фильтрацию, то есть распознавание и ограничение нежелательного контента. Арбитражный суд столицы присудил «Ситроникс» оплатить неустойку в размере 2 млн руб.

Безопасный интернет для несовершеннолетних

Департамент информационных технологий Москвы и АО «Ситроникс» 30 ноября 2021 г. заключили госконтракт на оказание услуг связи для органов исполнительной власти г. Москвы на 2021-2023 гг. По контракту «Ситроникс» обязалась оказывать конечным пользователям услуги связи согласно условиям, указанным в техническом задании.

Среди характеристик услуг связи в техническом задании была упомянута контент-фильтрация. Эта характеристика услуг связи, согласно контракту, относится к учреждениям, где несовершеннолетние имеют доступ к интернету. Контент-фильтрация должна была полностью защищать детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, а также соответствовать требованиям законодательства о противодействии экстремистской деятельности.

Защита сработала не везде

Основной критерий правильной фильтрации контента, согласно контракту – отсутствие представлений или предписаний о выявлении или устранении нарушений действующего законодательства со стороны надзорных органов, в том числе прокуратуры, выявленных ими при проверке мест доступа к интернету.

Именно межрайонные прокуратуры административных округов столицы и выявили такие нарушения. В период с июля по сентябрь 2022 г. они оказались отражены в представлениях органов прокуратуры по 20 школам и колледжам в 6 из 12 административных округов Москвы. При этом АО «Ситроникс» – единственный оператор связи, который оказывает услуги связи на основании заключенного контракта в этих образовательных учреждениях.

Претензия ДИТ Москвы и отказ «Ситроникс»

Из-за того, что «Ситроникс» было нарушено требование к качеству оказания услуг связи, 28 июля 2023 г. ДИТ Москвы направил АО «Ситроникс» претензию. На основании представлений из прокуратуры ДИТ Москвы потребовал оплатить штраф в размере 10 351 320 руб. 52 коп., в соответствии с условиями контракта.

«Ситроникс» отвергла эти требования, сославшись на то, что указанные в представлениях прокуратуры интернет-ресурсы не включены в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в интернете и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты, содержащие информацию, запрещенную для распространения в России.

Суд и сниженная неустойка

В связи с этим 5 апреля 2024 г. ДИТ Москвы подал иск в Арбитражный суд Москвы с просьбой взыскать с компании «Ситроникс» 10 351 320 руб. 52 коп. 27 мая 2024 г. арбитражный суд удовлетворил иск частично.

В своем решении суд отметил, что запрещенная для детей информация, как правило, является мигрирующей и не всегда оперативно выявляется и попадает в реестры. Вместе с тем закон запрещает доступ к информации, наносящей вред здоровью детей, независимо от того, включена она в реестр запрещенных ресурсов или нет.

Суд решил, что неустойка за ненадлежащее исполнение компанией «Ситроникс» добровольно взятых на себя обязательств начислена обоснованно. Но поскольку «Ситроникс» было заявлено ходатайство о применении положений статьи 333 ГК («Уменьшение неустойки»), суд оценил степень соразмерности начисленной суммы последствиям нарушения обязательства и снизил размер неустойки.

Теперь АО «Ситроникс» предстоит выплатить неустойку в размере 2 070 264 руб. 10 коп.

Отметим, что в настоящее время в Арбитражном суде Москвы находятся еще два дела с теми же истцом и ответчиком.

CNews направил запросы с просьбой прокомментировать ситуацию в ДИТ Москвы и в АО «Ситроникс».

Из истории «Ситроникс»

Согласно сервису КонтурФокус, компания АО «Ситроникс» зарегистрирована в 2002 г.

На счету компании участие в десятках контрактов ДИТ Москвы, в том числе связанных с образовательными учреждениями.

Например, в сентябре 2023 г. «Ситроникс» выиграла тендер ДИТ Москвы на установку более 13 тыс. видеокамер в нескольких тысячах столичных школ за 2,9 млрд руб.