ДИТ Москвы: получить консультацию специалистов столичного Управления Роспотребнадзора теперь можно онлайн

На столичном портале потребителя появилась возможность записаться на онлайн-консультации к специалистам московского Управления Роспотребнадзора. Такой формат взаимодействия позволяет без посещения надзорного органа решать возникающие вопросы дистанционно. Об этом CNews сообщили представители столичного Департамента информационных технологий.

«Москва продолжает развивать формат онлайн-консультаций, чтобы без личного посещения ведомств горожане могли задать свои вопросы специалистам в различных сферах. Теперь у москвичей появилась возможность не только пользоваться рекомендациями экспертов в сфере защиты своих прав с помощью столичного портала потребителя, но и при необходимости проконсультироваться со специалистами Управления Роспотребнадзора Москвы в дистанционном формате. Сервисом можно воспользоваться с любого цифрового устройства с доступом в интернет», — сказали в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

Записаться на видеовстречу со специалистом московского Управления Роспотребнадзора можно на главной странице портала, нажав кнопку «онлайн-консультация». Сначала сервис предложит выбрать тему обращения, затем подберет полезные материалы с рекомендациями экспертов по данной тематике: например, как действовать в спорной ситуации с продавцом и исполнителем услуг или как составить претензию или исковое заявление в суд с помощью сервиса «Электронный помощник» на портале. Если после ознакомления с материалами по конкретной жизненной ситуации остались вопросы, то пользователь может продолжить запись на онлайн-консультацию. Для этого необходимо иметь стандартную или полную учетную запись на портале mos.ru.

После авторизации пользователь сможет выбрать доступные для записи временные слоты. Также для более оперативного погружения в предмет разговора со специалистом Управления Роспотребнадзора по г. Москве, следует предварительно подготовить имеющиеся документы по конкретной жизненной ситуации. После записи в личный кабинет на mos.ru и указанную там электронную почту пользователя поступит информация о предстоящей консультации: дата, время, ссылка на видеозвонок и инструкция по подключению. Дополнительно за сутки и за час до начала консультации поступит напоминание о консультации.

Кроме того, возможность записаться на онлайн-консультацию к экспертам Управления Роспотребнадзора и других ведомств также появилась и на портале mos.ru. Для этого в каталоге услуг для жителей нужно выбрать раздел «Документы» и перейти в сервис «Запись на онлайн–консультацию и личный прием в онлайн‑формате». Далее, ориентируясь на подсказки и разделы, следует выбрать нужное ведомство, тему онлайн‑консультации, удобные дату и время онлайн‑встречи.

Портал потребителя создан в 2022 г. Правительством Москвы и столичным Управлением Роспотребнадзора. На ресурсе размещено более 230 материалов: статьи, инструкции, памятки, вебинары, интервью экспертов. Помимо практических рекомендаций экспертов, в публикациях также содержатся наименования соответствующих нормативных актов, на которые можно опираться при общении с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями для защиты прав потребителей.

Создание, развитие и эксплуатация инфраструктуры электронного правительства, в том числе предоставление массовых социально значимых услуг, а также иных услуг и сервисов в электронной форме, соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».