Исследование ДИТ Москвы: 96% москвичей поддерживают использование искусственного интеллекта в городских проектах

ДИТ Москвы представил результаты опроса горожан о технологиях искусственного интеллекта. Специалисты выяснили, что 96% респондентов положительно относятся к внедрению искусственного интеллекта хотя бы в один городской проект. Наибольшую поддержку жителей получили проекты с применением искусственного интеллекта для управления дорожным движением, поиска правонарушителей, выявления недочетов в сфере ЖКХ и анализа медицинских снимков. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Москва уже реализует более 80 проектов с применением искусственного интеллекта и будет расширять сферы его применения. Важно, что эта работа соответствует ожиданиям самих горожан: сегодня к использованию ИИ в городских проектах положительно относятся 96% респондентов. Сейчас жители воспринимают искусственный интеллект скорее как ассистента, который помогает решать рутинные задачи и обрабатывать большой объем информации. Они особенно одобряют применение ИИ в проектах транспорта, ЖКХ и безопасности. А вот при получении консультаций и общении с врачом горожане пока ожидают личного участия специалиста, доверяя технологии лишь предварительную обработку информации», – сказала Мариам Аревадзе, начальник аналитического управления Департамента информационных технологий Москвы.

В исследовании ДИТ отмечается, что москвичи чаще одобряют использование ИИ в тех городских сервисах, которые выполняют понятные и прозрачные для жителей функции. В первую очередь горожане поддерживают применение искусственного интеллекта для поиска недочетов в сфере ЖКХ, розыска правонарушителей, регулирования транспортных потоков, выявления нарушений правил дорожного движения и имущественно-земельного законодательства.

Чуть реже поддерживают использование ИИ в сервисах, в которых все еще ожидается личное участие специалиста, к примеру при получении консультаций. Общение с человеком, как правило, наиболее важно для жителей старшего возраста. Тем не менее, большинство респондентов понимают преимущества использования искусственного интеллекта при работе с большими объемами информации и хотят, чтобы при планировании инфраструктуры, предотвращении преступлений и постановке диагноза специалист использовал результаты работы ИИ. В этом случае большинство опрошенных отводят ИИ роль «второго пилота», который может выступать в качестве помощника человека.

При этом жители сходятся во мнении, что ИИ может ускорить выполнение типовых задач: 84% опрошенных причислили сокращение времени на рутинные операции к положительным эффектам от его применения. Кроме того, 78% москвичей одобряют использование искусственного интеллекта в тех видах работ, которые могут быть опасны для жизни человека.

В Москве сегодня реализуется более 80 решений с использованием искусственного интеллекта: в сферах здравоохранения, городского хозяйства, транспорта, экономики, взаимодействия с гражданами и других отраслях.

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика России» и регионального проекта «Цифровое государственное управление».