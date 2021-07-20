Московский инновационный кластер открывает прием заявок на технологический конкурс

Московский инновационный кластер (МИК) открывает прием заявок на технологический конкурс для промышленных компаний. Победители получат гранты на доработку проекта и инвестиции на его тиражирование.

Грант предоставляется в целях финансовой поддержки реализации комплексных инновационных проектов, предусматривающих комплекс мероприятий по осуществлению инноваций, в том числе созданию нового продукта и (или) использованию новой технологии при создании продукта.

Принять участие в программе могут юридические лица и индивидуальные предприниматели - участники Московского инновационного кластера, реализующие проект на территории г. Москвы, независимо от сферы деятельности (без ограничений по ОКВЭД).

Фактически понесенные и документально подтвержденные затраты по следующим направлениям: затраты на создание, приобретение, реконструкцию, капитальный ремонт объекта (части объекта) капитального строительства в городе Москве, используемого для реализации проекта; затраты на приобретение оборудования (за исключением транспортных средств), имеющего срок полезного использования более 5 лет, используемого для реализации проекта; затраты на приобретение и (или) техническое сопровождение программного обеспечения, используемого для реализации проекта; затраты на приобретение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, прав использования результатов интеллектуальной деятельности, используемых для реализации проекта: программы для электронных вычислительных машин; базы данных; изобретения; полезные модели; промышленные образцы; селекционные достижения; топологии интегральных микросхем; секреты производства (ноу-хау).

Размер гранта: до 200 млн руб. в год, но не более 15% (20% при приобретении российского ПО и оборудования) от суммы затрат на реализацию проекта по направлениям возмещения, произведенных за год, и не более суммы налогов (включая НДФЛ), уплаченных в бюджет г. Москвы за 2 года, предшествующих году подачи заявки. Период предоставления гранта – 3 года. Суммарно не более 600 млн руб. / проект.

Финансовая поддержка предоставляется в части затрат на реализацию проекта, произведенных участником кластера не ранее чем за 2 финансовых года, предшествующих году подачи заявки.

Оказание финансовой поддержки осуществляется в период, не превышающий 3 финансовых лет со дня подачи заявки, за исключением случаев, указанных в пунктах 2 и 3 (2021-2022-2023); не превышающий 2 финансовых лет со дня подачи заявки - в случае представления участником кластера заявки в части затрат на реализацию проекта, произведенных участником кластера не ранее чем за 1 год, предшествующий году подачи заявки (2020-2021-2022); не превышающий 1 финансового года со дня подачи заявки - в случае представления участником кластера заявки в части затрат на реализацию проекта, произведенных участником кластера не ранее чем за 2 года, предшествующих году подачи заявки (2019 – 2020 – 2021).

Таким образом, любые 3 года за период: 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023.

В случае оказания участнику кластера в целях реализации одного и того же проекта за один и тот же период финансовой поддержки в соответствии с одним из Порядков оказания финансовой поддержки, предусмотренных постановлением Правительства Москвы от 27 декабря 2019 г. № 1863-ПП, размер гранта подлежит уменьшению на сумму гранта, ранее предоставленного участнику кластера.