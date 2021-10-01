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Москвичи предложат идеи по развитию экосистемы МИК для физлиц

Участники платформы «Город идей» смогут высказать свои предложения по развитию экосистемы Московского инновационного кластера (МИК) для физических лиц в рамках краудсорсинг-проекта «Инновационный кластер». Он продлится с 5 по 11 октября 2021 г.

Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, с 5 по 7 октября будет проходить сбор идей по двум направлениям. Одно из них — «Новые программы для физических лиц». Здесь главными вопросами станут следующие: что нужно новаторам в городе для реализации своих идей и какими могут быть новые программы для участников кластера (студентов, новаторов, начинающих предпринимателей). Идеи о том, какими способами лучше всего популяризировать возможности Московского инновационного кластера, участники будут предлагать в направлении «Каналы продвижения».

«Приглашаем москвичей поучаствовать в тематических дискуссиях, обменяться мнениями о наиболее эффективных способах поддержки инноваторов, предложить мероприятия, которые помогут в формировании нужных навыков у начинающих предпринимателей», — отметила Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

До 9 октября включительно эксперты краудсорсинг-проекта «Инновационный кластер» будут оценивать предложения москвичей, затем отберут идеи, которые вынесут на голосование среди пользователей платформы. Оно пройдет с 10 по 11 октября. В число экспертов вошли представители столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития, Московского инновационного кластера, а также партнеры МИК.

В Московском инновационном кластере предприниматели могут найти нужные сервисы и ресурсы для развития своего бизнеса. Также он предоставляет целый спектр возможностей для физических лиц. Участники могут презентовать свои инновационные проекты, найти партнеров и инвесторов, воспользоваться мерами поддержки, принять участие в технологических конкурсах. За цифровые возможности портала i.moscow отвечает Департамент информационных технологий города Москвы.

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