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Поддержка ИТ-отрасли
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Москва направила на поддержку участников Московского инновационного кластера более 10,5 млрд рублей

С момента создания Московского инновационного кластера (МИК) город направил на поддержку его участников уже более 10,5 млрд руб., сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. В общей сложности за четыре года различные субсидии и гранты получили свыше 6500 предприятий. Они работают в самых разных сферах. Это ИТ-компании, производители электроники, продуктов питания, лекарств, медицинского оборудования, представители телекоммуникационного, энергетического и промышленного сектора.

«Москва постоянно расширяет меры поддержки технологичного бизнеса. Одними из самых востребованных остаются субсидии и гранты. Город компенсирует предпринимателям расходы на обучение сотрудников, покупку нового оборудования, оплату коммунальных услуг, погашение кредитов и другие затраты. В прошлом году на такие цели участникам Московского инновационного кластера было выделено больше 2,5 млрд руб. А за все время работы площадки эта сумма превысила 10,5 млрд руб. — финансирование получили уже 6500 предприятий», — сказала Наталья Сергунина.

Она добавила, что помимо общегородских мер поддержки бизнеса, для участников МИК предусмотрены дополнительные. Например, гранты на патентование изобретений, покупку или лизинг оборудования, а также на создание и развитие импортозамещающих производств.

Так, одним из получателей гранта в размере 30 млн руб. стал ИТ-холдинг, разрабатывающий востребованное на российском рынке программное обеспечение для организации работы финансовых и кадровых отделов в компаниях. Предприятие планирует направить средства на создание новых импортозамещающих решений.

Еще один получатель гранта — разработчик отечественных микросхем для различной бытовой техники. Выделенные 2 млн руб. позволили компании закупить оборудование, необходимое для увеличения объема выпускаемой продукции.

Другая компания занимается моделированием и 3D-печатью. На грант в размере 18,3 млн руб. было приобретено дополнительное оборудование. Это позволило привлечь новых клиентов и заключить крупные контракты на производство различных комплектующих для замены импортных аналогов.

Более 11 млн руб. выделено компании, занимающейся установкой автоматизированных узлов управления отоплением. Предприятие направило средства на повышение эффективности и надежности систем теплоснабжения объектов в Московском регионе.

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Московский инновационный кластер — платформа для внедрения инноваций и сотрудничества между крупными корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными учреждениями, институтами развития и городом. К кластеру уже присоединились более 35 тыс. организаций из Москвы и еще 81 региона России. Проект курирует столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития совместно с Департаментом информационных технологий.

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